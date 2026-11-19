Hlavní témata čtvrtečního jednání takzvané koalice ochotných v Berlíně budou, jak dosáhnout míru na Ukrajině a jak Ukrajinu do té doby udržet silnou. Před jednáním skupiny, která podporuje východoevropskou zemi v její obraně proti ruské invazi, to ve čtvrtek řekl generální tajemník NATO Mark Rutte.
Hlavní témata čtvrtečního jednání takzvané koalice ochotných v Berlíně budou, jak dosáhnout míru na Ukrajině a jak Ukrajinu do té doby udržet silnou. Před jednáním skupiny, která podporuje východoevropskou zemi v její obraně proti ruské invazi, to ve čtvrtek řekl generální tajemník NATO Mark Rutte.
Čtyři desítky šéfů národních delegací, z nichž značnou část vedou prezidenti či premiéři, a také delegace Evropské unie a NATO začaly ve čtvrtek v budově kancléřství v Berlíně jednat ve formátu takzvané koalice ochotných, která pomáhá Ukrajině.
Před začátkem se někteří lídři vyjádřili pro média. Někteří, například finský prezident Alexander Stubb či litevský prezident Gitanas Nauséda upozorňovali, že Ukrajinu čeká těžká zima. Český premiér Andrej Babiš, který na jednání rovněž dorazil, před novináře nepředstoupil.
Prezident Petr Pavel zatím s Babišem o čtvrtečním jednání takzvané koalice ochotných v Berlíně nemluvil, řekl ve čtvrtek novinářům při návštěvě Moravskoslezského kraje.
Před premiérovou cestou do Dublinu a následně do Berlína se však podle svých slov dohodli, že ho Babiš bude o závěrech jednání s evropskými lídry informovat. Pavel zároveň zdůraznil, že prezident, premiér i ministři by měli v těchto otázkách mluvit jednotně.
Setkání koalice ochotných se koná jen několik hodin po skončení trojstranné schůzky prezidentů Spojených států, Ruska a Číny Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Ta se konala na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu.
Na dotaz, zda má s ohledem na schůzku v Číně nějaké obavy, Rutte řekl, že ne. "Je důležité, že se lídři setkávají. Je to normální," uvedl.
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