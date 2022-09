Není na seznamu? Prověříme ji. Knihy v některých amerických školách schvalují komise

"Pokud jste učitel z Tennessee, tak víte, proč jsem v sobotu ve třídě. Sedím před knihovničkou, abych zaznamenala všechny knihy, které tu mám," říká učitelka Sydney Rawlsová ve videu, které se hojně sdílí na sociálních sítích. Jako mnoho jejích kolegů, kteří učí v amerických státech vedených republikány, nesmí svým žákům poskytnout žádnou knihu, která nebyla oficiálně schválena.

Tennessee je jedním z amerických států, jež v posledních měsících schválily zákony omezující knihy, které jsou ve školách k dispozici dětem. Úřady, učitelé, žáci a hlavně rodiče tak mají možnost ovlivnit, co bude v knihovnách.

"Děti chtějí číst knihy. Pokud například brzy dokončí svůj úkol, ptají se mě: 'Můžu si vzít knihu a číst si?' A já jim teď musím říct, že to nejde," popisuje Rawlsová před svou třídní knihovničkou ve videu, které zveřejnila na sociální síti TikTok. Vidělo ho už několik milionů lidí.

Ve Spojených státech mívají učitelé na základních školách police plné knih, odkud si žáci přímo ve třídě mohou půjčovat knihy. V řadě míst nefunguje veřejná síť knihoven, jako je tomu například v Česku.

Sama Rawlsová má ve třídě stovky knih a tvrdí, že někteří její kolegové i tisíce. Teď musí všechny tituly sepsat na seznam, který pak pošle školní knihovnici. Ta jej srovná s již vytvořeným seznamem povolených, nebo naopak zakázaných publikací.

Literatura, která ale na žádném seznamu nebude, se musí poslat na státní úřad, který posoudí, zda je pro školáky vhodná. "Rozhodují o tom lidé, u kterých předpokládám, že nikdy v životě nestáli před třídou," zlobí se učitelka.

Po tomto procesu, který je často zdlouhavý a zabere i několik měsíců, knihovny či učitelé vytřídí "závadné" knihy a seznam těch schválených vyvěsí na internetu. V tu chvíli se k titulům mohou vyjádřit i rodiče. Teprve potom si děti mohou knihy přečíst.

Deník Anne Frankové a Bible

Podle místních zákonodárců má legislativa zajistit, aby rodiče věděli, co se ve školách jejich děti učí. V žádném případě podle nich nejde o cenzuru. "Zajistí se tak, že veřejné školní knihovny budou mít pouze ty materiály, které jsou přiměřené věku studentů napříč Tennessee," uvedl předkladatel zákona Jack Johnson.

Podle řady rodičů a politiků je cílem opatření zajistit, že se k dětem nedostanou sexuálně explicitní texty. "Pokud jde o pornografii a pedofilii, pak chci, aby knihy byly odstraněny," vysvětluje například matka Yael Levin-Sheldonová z Virginie, která vede organizaci "Žádné odbočení doleva na školách".

Právě její uskupení také sestavilo vlastní soupis knih, které údajně šíří "radikální a rasistické ideologie" a "snaží se rozdělit společnost". Mezi tituly na seznamu patří třeba román Příběh služebnice od Margaret Atwoodové nebo bestseller Bílá křehkost od Robin DiAngelové.

Pokud učitelé toto podstoupit nechtějí, tak nemusí. Nemohou pak ale mít ve svých učebnách žádné knihy kromě učebnic. "Nemusím to dělat, ale děti chtějí číst. Pořád chtějí číst," vysvětluje Rawlsová.

Tennessee není jediným americkým státem, kde kontrola nad nabízenou literaturou vzbuzuje pozdvižení. Velmi podobné nebo totožné zákony v posledních měsících zavedla celá řada jiných států, v jejichž čele jsou republikáni. Minulý týden musela například jedna škola v Texasu dočasně vyřadit komiksovou verzi Deníku Anne Frankové, Bibli nebo román Velmi modré oči od laureátky Nobelovy ceny za literaturu Toni Morrisonové.

Proti těmto knihám totiž protestovali někteří z rodičů, přestože byly prověřeny speciální komisí už minulý školní rok. Nyní je musí komise schválit znovu, než umožní žákům jejich četbu. V komisi sedí i vybraní rodiče, mezi nimi Laney Hawesová, jejíž čtyři děti školu navštěvují a jsou mezi první a devátou třídou.

"Všechny naše děti jsou schopné a připravené číst různé materiály," cituje matku stanice NPR. "Souhlasím, že všichni by neměli číst všechno a že by rodiče měli mít možnost říct, na co jsou jejich děti připraveny. Ale nemyslím si, že materiály, které nejsou podle rodičů vhodné právě pro jejich děti, by měly být zakázány pro všechny," dodává.

Rasismus a LGBT

Loni v Texasu republikánský zákonodárce zveřejnil seznam 850 knih, které jsou podle něj nevhodné do škol. Jednalo se o literaturu nebo další materiály, které se zabývají rasismem, americkou historií, ale také sexualitou, píše deník New York Times. A právě poslední zmíněné téma bývá často mezi publikacemi navrženými na stáhnutí z knihoven.

Matka Gretchen Velingová se také rozhodla připojit se ke komisi na texaské škole, když si uvědomila, že většina řešených knih se zabývá LGBTQ+ tematikou. Oba její synové jsou gayové, a kdykoliv si nějakou knihu přejí, tak jim ji koupí. Bojí se ale o ostatní děti. "Pokud nebudou mít přístup ke knize, která reflektuje, kým jsou, nebudou se potom cítit, že žijí v homofobním prostředí? Takže jsem se kvůli tomu rozhodla ozvat se."

Všechny kontroly ale znamenají, že žáci dočasně nemají ke knihám přístup. Na Floridě dokonce kvůli novým pravidlům, která ve státě začala platit v červenci, jedna ze škol odmítla stovky slovníků. Ty jí přitom každoročně poskytuje místní charitativní spolek už 15 let. Teď ale musí naučné knihy schválit komise, než je škola bude moci přijmout, což se stane nejdříve v lednu. Školy a úřady totiž mají plné ruce práce.

Video: Vztahy postav si píšu na kartičku, ale pak je vždycky poztrácím, říká spisovatelka Šťastná