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Zahraničí

Klimatických demonstrací se v Německu zúčastnily desetitisíce lidí

ČTK
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Na zhruba 70 místech po celém Německu se v pátek konaly klimatické demonstrace organizace Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Dohromady se jich zúčastnilo několik desítek tisíc lidí, píše agentura DPA. Demonstrace byly svolány při příležitosti konference OSN o změně klimatu (COP), kterou v těchto dnech pořádá Turecko.

Fridays for Future climate protest, in Berlin
Demonstranti se účastní klimatického protestu pořádaného hnutím Fridays for Future v německém Berlíně 13. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Lisi Niesner
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Fridays for Future climate protest, in Berlin
Fridays for Future climate protest, in Berlin
Fridays for Future climate protest, in Berlin
Fridays for Future climate protest, in Berlin
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Jen v Berlíně se akcí zúčastnilo zhruba 3500 lidí, v Kolíně nad Rýnem přibližně 2500 a v Hamburku zhruba tři tisíce. Ve Freiburgu aktivisté uvedli, že do ulic vyšla asi tisícovka lidí.

Organizátoři v rámci výzvy ke "klimatické stávce" mimo jiné požadují, aby Německo a další průmyslově vyspělé země poskytly více peněz na pomoc rozvojovým státům při přizpůsobování se globálnímu oteplování a jeho katastrofálním následkům, jako jsou častější a závažnější sucha, vlny veder, záplavy či bouře.

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