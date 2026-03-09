Klimatické změny se zhoršují, záplavy v Nairobi si vyžádaly přes 40 obětí

Silné deště a záplavy si v keňském Nairobi již vyžádaly nejméně42 obětí, uvedla v pondělí agentura Reuters s odvoláním na prohlášení vlády. Počet mrtvých se tak téměř zdvojnásobil; úřady dříve evidovaly 23 lidí, kteří kvůli nepříznivému počasí utonuli nebo je zabil elektrický proud.
Intenzivní deště od pátku v Nairobi způsobily silné záplavy, které mimo jiné narušily dopravu na největším letišti v zemi. Záplavy také silně poškodily infrastrukturu a živobytí. Voda s sebou během povodní stáhla nejméně 172 vozidel.
Pátrací a záchranné operace nadále pokračují, uvedl v prohlášení keňský ministr pro veřejnou službu Geoffrey Kiringa Ruku.
Podle vědců za stále nepříznivější povětrnostní podmínky ve východní Africe může změna klimatu. Studie organizace World Weather Attribution (WWA) z roku 2024 zjistila, že díky klimatickým změnám je pravděpodobnost ničivých dešťů v této oblasti dvakrát vyšší než dříve.
Podle OSN se Afrika podílí pouze třemi až čtyřmi procenty na globálních emisích, přesto patří mezi nejzranitelnější regiony vůči dopadům klimatických změn. Záplavy a předchozí krize, například cyklony v jižní Africe, způsobily v převážně chudých zemích škody za stovky milionů až miliardy dolarů. Kontinent proto vyzval bohatší země, aby mu více pomohly při zvládání klimatických katastrof.
Do Prahy se v pondělí krátce před 07:00 vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, kterým ze saúdskoarabského Rijádu přicestovalo 180 Čechů. V noci přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Útočník Pavel Zacha svým druhým hattrickem v sezoně NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu v nedělním utkání s Pittsburghem 4:5 v prodloužení. Za Bruins se střelecky prosadil také David Pastrňák.
Na dům na západě Německa v neděli spadl meteorit. Podle regionální stanice SWR kvůli zářícímu objektu na nebi přijali policisté a hasiči velké množství telefonátů znepokojených občanů. Meteorit do střechy udělal díru velikosti fotbalového míče, informovala v pondělí radnice města Koblenz.
