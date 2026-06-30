Klimatická realita dohnala Evropu. Vedra odhalují nedostatky infrastruktury

Evropu zasáhla vlna extrémních veder, která narušila železniční dopravu, provoz jaderných elektráren i fungování veřejných institucí. Rekordní teploty zároveň upozornily na to, že infrastruktura i budovy byly navrženy pro klima, které už neexistuje. Odborníci varují, že bez rychlých investic do adaptace budou ekonomické i zdravotní dopady čím dál závažnější.
Evropa má za sebou týden úmorných veder, který poukázal na nedostatky v připravenosti na extrémní teploty. Provoz železnice ohrožovaly deformující se koleje, byly odstavovány jaderné elektrárny, kulturní instituce omezovaly otevírací dobu, docházelo k výpadkům proudu a lidé ve velkém vykupovali přenosné klimatizace.
Vlna veder, která starý kontinent svírá už téměř týden, přepsala teplotní rekordy v několika zemích a dala Evropanům pocítit, že kontinent není připraven na to, co ho v důsledku globálního oteplování čeká. Nejrychleji se oteplující světadíl je plný budov a infrastruktury navržených pro klima, které už neexistuje, konstatuje deník The New York Times.
Horké počasí přitom nepřináší jen nepohodlí, ale ohrožuje i lidské životy. Francouzská ministryně zdravotnictví hovoří o čtyřnásobném nárůstu případů zástavy srdce a rovněž Španělsko zaznamenalo zvýšenou úmrtnost.
V severní části Evropy byly v minulých desetiletích budovy navrhovány tak, aby dobře izolovaly a zadržovaly teplo. Jejich běžnou součástí přitom často nejsou ani poměrně jednoduchá řešení jako venkovní žaluzie nebo okenice, která patří k nejúčinnějším způsobům ochrany před přehříváním interiérů.
Kontinent se otepluje tempem přibližně 0,56 °C za dekádu, což znamená, že infrastruktura dnes čelí zátěži, kterou si její projektanti při výstavbě ani nedokázali představit.
Všechny členské státy Evropské unie už sice představily adaptační plány, jejich realizace je však velmi nákladná. Evropská agentura pro životní prostředí za hlavní překážku označuje „nedostatečné financování“. Bez okamžitých investic však budou náklady čím dál vyšší, varují odborníci.
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