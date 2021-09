Reportáž "z budoucnosti". Umírající ledovce můžou způsobit lokální katastrofy

Vedení České pošty spolu s menšími odborovými organizacemi vytvoří pracovní skupinu, která bude řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců. V srpnu ohlášenou stávku ale odboráři po středečním jednání s vedením podniku nezrušili. Zástupci odborů to uvedli ve středu na tiskové konferenci. Odboráři pošty naposledy stávkovali před pěti lety za vyšší mzdy.

Stávka se má uskutečnit od 29. září do 1. října. Pracovní skupina by měla vzniknout v příštím týdnu a měl by v ní být generální ředitel pošty Roman Knap a šéfové příslušných provozů. Odbory mají dodat seznam problémů na konkrétních pracovištích, kde se pak uskuteční kontroly.

Iniciátoři stávky mezi důvody jejího vyhlášení jmenují dlouhodobé zhoršování kvality poštovních služeb, jako je doručování zásilek a dlouhodobá absence modernizace logistické sítě. Poukazují také na zhoršování pracovních podmínek a nedodržování bezpečnosti práce, kdy nejčastějším pochybením podle nich je nedodržování limitů pro ručně manipulovaná břemena.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se podmínky a dodržování zákonných pravidel na poštách zlepšují neustále. Na jednání byl podle něj odborářům představen plán investic pro rok 2022. Jeho detailní položky se budou se zástupci odborů probírat právě v pracovní skupině. Stávku si vedení podniku nepřeje a nevidí k ní důvod.