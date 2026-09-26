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Zahraničí

"Klimatická Godzilla" může zabít statisíce lidí. A poměrně brzo, varují vědci

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
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Horko, způsobené dramatickým klimatickým jevem, může napříč celým světem v nadcházejícím půl roce zabít přes 450 tisíc lidí. Ohrožení přitom nejsou jenom lidé v zemích globálního jihu, jak bývá u extrémního počasí typické. Mezi 20 nejohroženějších zemí se dostaly i Spojené státy.

Greece Wildfires
S pustošivými požáry se letos v létě potýkala i velká část jižní Evropy. Na snímku z počátku srpna hasiči nedaleko řeckého městečka Porto Germeno, severně od Atén.Foto: Reuters
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Takové závěry nedávného šetření výzkumníků z Univerzity v Chicagu a organizace Climate Impact Lab zveřejnil prestižní britský deník The Guardian. Vědecký odhad úmrtí platí pro období mezi letošním zářím až únorem 2027. 

Chmurná předpověď přitom nezahrnuje smrti způsobené horkem, ke kterým už došlo v uběhlých měsících. Pro představu: letošní vlny veder podle Deutsche Welle jen v Evropě vedly ke smrti více než 16 tisíců lidí. „Ještě další úmrtí dále zaviní období sucha, požárů a povodní, které jev provází,“ doplňuje Guardian.

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Mezi nejtvrději zasaženými budou země globálního jihu, především v Africe a jihovýchodní Asii. Mezi „horních“ 20 se ale dostaly také Spojené státy americké. Níže na seznamu zvlášť ohrožených zemí poté figuruje i Itálie. V Česku podle těchto dat jen v září kvůli extrémnímu horku zemřelo už devět lidí.

„Tento odhad je číslo tak vysoké, že může být otupující, neuchopitelné. Tvoří jej ale rodiče, děti, prarodiče a sousedé. Lidé chodící do práce, starající se o své rodiny a žijící své životy,“ uvedl jeden z autorů šetření, ekonom Michael Greenstone.

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Klimatická Godzilla

Za půl milionovou předpovědí příštího stojí jev El Niño. Tento dramatický, přirozený, ale podle čerstvých studií změnou klimatu umocněný jev má přitom letos dosáhnout naprosto rekordních rozměrů. Jak píše britský deník, klimatologové jej proto komentují jako „dech vyrážející“ a „Godzillu“. 

El Niño

El Niño je klimatický jev, při kterém se v tropické části Tichého oceánu neobvykle oteplí povrchová voda. Teplejší oceán pak mění proudění vzduchu a rozložení srážek, což může ovlivnit počasí i tisíce kilometrů daleko. Některým oblastem přináší sucho a horka, jiným naopak vydatné deště a povodně. Objevuje se nepravidelně, zpravidla jednou za dva roky až sedm let.

Ne všechna předvídaná úmrtí jsou ale podle britského deníku nevyhnutelná. „Cílená snaha, například posilování zdravotnických služeb, může ještě mnoho životů zachránit,“ uvedla pro Guardian spoluautorka studie Tamma Carleton. List dále zmiňuje stavění „ochlazovacích bodů“ ve městech, lepší ochranu pro lidi pracující venku nebo zpřesňování denních předpovědí. 

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