Klienty plastické chirurgie děsí krádež dat hackery. Známá klinika přišla o citlivé fotky celebrit

před 4 hodinami

Celebrity, které v Británii podstoupily zákrok v oboru plastické chirurgie, mají čerstvě důvody k obavám. Jednou z posledních obětí kybernetických útoků se stala známá londýnská klinika LBPS. Ta agentuře AFP potvrdila hromadnou ztrátu elektronické dokumentace svých klientů. Klinika sdělila, že ji "zhrozilo" to, že cílem útoku se stali její pacienti. Obsahem ukradené dokumentace jsou mimo jiné snímky tělesných částí před zákrokem a po něm, včetně poprsí nebo genitálií. Americký server The Daily Beast přišel s informací, že za útokem je hackerská skupina The Dark Overlord. Její zástupce se pochlubil, že disponuje terabyty údajů, týkajících se i královských rodin, a pohrozil jejich zveřejněním.

