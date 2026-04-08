Klid zbraní platí, karty pro mírové jednání jsou rozdány. Příští dny budou zrádné

„Křehké příměří.“ Tak se by dvěma slovy dalo popsat to, co v noci na dnešek oznámil Donald Trump k pozastavení bojů s Íránem. Ty začaly na konci února zabitím vysokých íránských představitelů. Blízkovýchodní velmoc v reakci na útoky začala blokovat klíčový Hormuzský průliv, což neblaze ovlivnilo ceny paliv, energií, hnojiv a dalších komodit všude po světě.
„Na základě rozhovorů s pákistánským premiérem Šehbázem Šarífem a polním maršálem Ásimem Munirem, v nichž mě požádali, abych zastavil ničivou sílu vyslanou dnes večer do Íránu, a za předpokladu, že Íránská islámská republika souhlasí s ÚPLNÝM, OKAMŽITÝM a BEZPEČNÝM OTEVŘENÍM Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoku na Írán na dobu dvou týdnů,“ napsal v nočních hodinách středoevropského času jen 90 minut před původně stanoveným ultimátem americký prezident Donald Trump na svoji sociální síť Truth Social.
Ve zmíněném ultimátu Trump Íránce celkem nevybíravě varoval, že pokud nevyhoví jeho požadavkům, čeká je „konec civilizace“. „Celá země může být zničena během jedné noci a ta noc může být už zítra,“ nechal se slyšet v pondělí, čímž vyvolal celosvětové znepokojení.
Pomůže příměří situaci v Hormuzském průlivu?
Nakonec šéf Bílého domu stanovisko změnil. „Bude to oboustranné PŘÍMĚŘÍ! Důvodem je, že jsme již splnili a překročili všechny vojenské cíle a jsme velmi blízko k definitivní dohodě týkající se dlouhodobého MÍRU s Íránem a MÍRU na Blízkém východě,“ uvedl ve zmíněný čas na Truth Social.
Dohoda počítá s dvoutýdenním obdobím, během kterého Spojené státy pozastaví útoky na Írán a Teherán umožní plavidlům a tankerům přepravujícím ropu, plyn a další komodity proplout Hormuzským průlivem. Ten je v globální ekonomice životně důležitou vodní cestou pro tranzit ropy a plynu, prochází jím zhruba pětina globálních dodávek těchto komodit a jeho uzavření vyvolalo obavy z narušení zásobování a tlačilo ceny na světových trzích vzhůru.
Americká ochota zastavit údery je ovšem podmíněna tím, že Írán také pozastaví nepřátelské akce a plně otevře Hormuzský průliv komerční lodní dopravě, což režim tvrdí, že udělá.
Jenže podle britské televize BBC zároveň Írán trvá na tom, že nad touto vodní cestou stále uplatňuje „nadvládu“, a i kdyby blízkovýchodní země Hormuzský průliv plně otevřela – bez podmínek průjezdu mýtným nebo jinými platbami –, její schopnost kontrolovat klíčový geopolitický úzký bod je nyní pevnější než kdy jindy v minulosti.
Reakce Íránu
V prohlášení po Trumpově zprávě o příměří íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že Írán zastaví své „obranné operace“ a umožní bezpečný průchod Hormuzským průlivem „prostřednictvím koordinace s íránskými ozbrojenými silami“. Dodal, že USA přijaly „obecný rámec“ íránského desetibodového plánu.
Tento plán zahrnuje stažení amerických vojenských sil z regionu, zrušení ekonomických sankcí vůči Íránu, vyplacení kompenzací za válečné škody a umožnění Íránu udržet si kontrolu nad Hormuzským regionem.
„Je těžké si představit, že by Trump s některou z těchto podmínek skutečně souhlasil – což je známkou toho, že příští dva týdny jednání by mohly být zrádné,“ komentuje skepticky dohodu severoamerický zpravodaj BBC Anthony Zurcher.
Co další státy?
Podle amerického webu Axios souhlasil s příměřím a s tím, že také pozastaví své údery, i Izrael.
Pákistánský premiér uvedl, že příměří bude platit i v Libanonu, kde Izrael provádí invazi. Jenže izraelský premiér Benjamin Netanjahu popřel, že by v Libanonu platilo jakékoli příměří, ale uvedl, že v Íránu ho bude dodržovat.
Netanjahu, vůdci Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů a političtí spojenci jako republikánský senátor Lindsey Graham podle Axiosu naléhali na Trumpa, aby odmítl jakýkoli návrh, pokud Írán neučiní zásadní ústupky. Členové Trumpova týmu, včetně viceprezidenta J. D. Vance a vyslance Steva Witkoffa, mu poradili, aby dohodu přijal, pokud se ji podaří dosáhnout.
Světové trhy
„Obnovení globálních dodávek leteckého paliva k normálu bude trvat měsíce, a to i po znovuotevření Hormuzského průlivu, kvůli narušení provozu rafinerií na Blízkém východě,“ uvedl pro deník The New York Times Willie Walsh, generální ředitel Mezinárodní asociace letecké dopravy, která zastupuje více než 360 leteckých společností.
Ve středu novinářům v Singapuru řekl, že kvůli problémům s rafineriemi očekává pokles cen ropy, ale ceny leteckého paliva zůstanou vysoké.
Cena severomořské ropy Brent ve středu v reakci na domluvené příměří ráno klesala, stejně tak americká lehká ropa WTI. Podle agentur pak prudce klesají ceny ropy v Asii.
Mohlo by vás zajímat:
