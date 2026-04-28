Klíčový ruský přístav v ohni. Ukrajinci masivně udeřili, minule spustili "ropný déšť"

Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody.
Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
"Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky," oznámil gubernátor Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.
Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.
Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém "ropném dešti", uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.
Mohlo by vás zajímat: Ukrajinci na ropný terminál útočí opakovaně
ŽIVĚ Ukrajinci znovu zasáhli ruskou rafinerii v Tuapse, vypukl rozsáhlý požár
Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu.
Zatřásl plačícím synem, ten zemřel. Slavného horolezce pak srazila přítelkyně ze skály
Z příběhu švýcarského alpinisty mrazí. Erhard Loretan se zapsal do historie horolezectví tím, že zdolal všech 14 osmitisícovek. Jeho osobní život ale ovlivnila tragédie, kdy způsobil smrt svého sedmiměsíčního syna. Nakonec zemřel po pádu z alpského hřebenu přesně v den svých narozenin. V úterý od tohoto momentu uplynulo 15 let.
V létě skončí České centrum v Sofii, stejně jako v Miláně, Stockholmu a Tbilisi
V létě ukončí provoz České centrum v Sofii. Radiožurnálu to řekla ředitelka centra v bulharské metropoli Radka Rubilina. Je to čtvrtá pobočka sítě Českých center, která letos končí. Už dříve organizace spadající pod ministerstvo zahraničí oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. Důvodem je snížení příspěvku zřizovatele.
Komik vtipkoval o vdově Melanii, pak přišel atentát na Trumpa
Za mírné rýpnutí o věkovém rozdílu prezidentského páru označil americký komik Jimmy Kimmel svůj vtip o tom, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako nastávající vdova. Rozhodně se podle něj nejednalo o výzvu k atentátu, píše agentura AP.
Pomáháte, nebo škodíte? Pravda o záchraně volně žijících zvířat vás možná překvapí
Záchrana zvířat není vždy tím, čím se zdá. V makovské stanici denně řeší dilemata, kdy pomoci a kdy naopak nechat přírodu jednat. „Je důležité, aby lidé věděli, co zachraňovat, a co naopak nechat být,“ říká hajný Libor Šejna. V reportáži můžete nahlédnout do zákulisí stanice a podívat se, jak vypadá každodenní péče o zraněná zvířata i rozhodování, která často nemají jednoduché řešení.