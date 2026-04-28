Reklama
Reklama
Zahraničí

Klíčový ruský přístav v ohni. Ukrajinci masivně udeřili, minule spustili "ropný déšť"

Zahraničí,ČTK

Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody.

FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port
Reklama

Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.

Opakovaný útok na černomořský přístav dokazují i satelitní snímkyFoto: Handout

"Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky," oznámil gubernátor Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.

Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.

Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.

Reklama
Reklama

Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém "ropném dešti", uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.

Ukrajinské drony zasáhly přístav a rafinerii v ruském Tuapse. Po výbuších vypukl rozsáhlý požár, hlášena je jedna oběť a omezení provozu v regionu. Duben 2026.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Budova Českého centra a Velvyslanectví České republiky v Sofii.
V létě skončí České centrum v Sofii, stejně jako v Miláně, Stockholmu a Tbilisi

V létě ukončí provoz České centrum v Sofii. Radiožurnálu to řekla ředitelka centra v bulharské metropoli Radka Rubilina. Je to čtvrtá pobočka sítě Českých center, která letos končí. Už dříve organizace spadající pod ministerstvo zahraničí oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. Důvodem je snížení příspěvku zřizovatele.

Melania Trumpová.
Komik vtipkoval o vdově Melanii, pak přišel atentát na Trumpa

Za mírné rýpnutí o věkovém rozdílu prezidentského páru označil americký komik Jimmy Kimmel svůj vtip o tom, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako nastávající vdova. Rozhodně se podle něj nejednalo o výzvu k atentátu, píše agentura AP.

Reklama
Stanice na Písecku funguje už více než 35 let a ročně jí projde přibližně tisíc živočichů, nejčastěji ptáků.
Pomáháte, nebo škodíte? Pravda o záchraně volně žijících zvířat vás možná překvapí

Záchrana zvířat není vždy tím, čím se zdá. V makovské stanici denně řeší dilemata, kdy pomoci a kdy naopak nechat přírodu jednat. „Je důležité, aby lidé věděli, co zachraňovat, a co naopak nechat být,“ říká hajný Libor Šejna. V reportáži můžete nahlédnout do zákulisí stanice a podívat se, jak vypadá každodenní péče o zraněná zvířata i rozhodování, která často nemají jednoduché řešení.

Reklama
Reklama
Reklama