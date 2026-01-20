Klíčový hráč nepolevuje v pomoci Ukrajině. Hlavní dodávka čeká na zásadní rozhodnutí

Polsko v roce 2023 jako první země dodalo bojové letouny na Ukrajinu. Nyní v tom pokračuje, náměstek ministra obrany Pawel Zalewski v rozhovoru pro polská média potvrdil, že země schválila převod dalších devíti stíhacích letounů MiG-29.
Polská vláda po schválení o dodání stíhaček čeká na odpověď ukrajinského ministerstva obrany. „Jednání pokračují... jedná se o čistě technická jednání,“ uvedl Zalewski pro polská média. Kyjev se podle něj staví k převodu otevřeně. „Věřím, že Ukrajinci se rozhodli tuto nabídku přijmout. Samozřejmě je třeba vyjasnit některé technické aspekty, jako vždy,“ dodal.
O dodávce letounů promluvil už v prosinci loňského roku Cezary Tomczyk, jiný polský náměstek. Ten tehdy podle webu Kyiv Independent uvedl, že šest až osm stíhaček MiG-29 ze sovětské éry v polském letectvu se blíží ke konci své životnosti a mohly by tak být převedeny na Ukrajinu v rámci možné výměny vojenského vybavení.
A nejedná se o první převod letounů z Polska na Ukrajinu – už na jaře roku 2023 země potvrdila dodávku 14 stíhaček, a stala se tak prvním státem, který dodal Kyjevu bojové letouny od plnohodnotné ruské invaze z roku 2022.
Varšava se tak během války stala jedním z nejsilnějších spojenců Ukrajiny, ať už díky rozsáhlé vojenské pomoci, nebo jako klíčový logistický uzel pro západní pomoc proudící do země.