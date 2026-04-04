Klíčový boj o hlasy maďarských voličů svádí Orbán s Magyarem na venkově

Podle průzkumů veřejného mínění má Tisza v celém Maďarsku před vládním Fideszem náskok, mnoho voličů se ale ještě nerozhodlo. Rozhodnout můžou hlasy z venkova.
Sándor Tóth hospodu ve vsi Mályinka v kopcovité krajině na severovýchodě Maďarska provozuje už 43 let. Zažil v ní pád komunismu a po roce 2010 i čtyři vítězství zástupce strany Fidesz premiéra Viktora Orbána v tomto volebním obvodu. Také 72letý Tóth pokaždé hlasoval pro Fidesz, napsala agentura Reuters.
Jeho hospoda od loňska v rámci Orbánova programu pro pohostinství získala dotace ve výši tří milionů forintů (asi 191 tisíc korun), díky kterým mohl pořídit nová okna a klimatizaci. Tyto dotace dostaly stovky hospod, protože podle vlády jsou „duší vesnic“.
Chudší venkovské oblasti jsou baštou národněkonzervativního Fideszu. Částečně je to kvůli tomu, že mnoho komunitních projektů závisí na penězích přicházejících od místních úřadů ovládaných Orbánovou stranou. Na mnoha místech Fidesz rovná se stát, který poskytuje peníze i pracovní příležitosti.
Spojenci Fideszu ovládají velkou část soukromých médií v Maďarsku a veřejnoprávní média fungují jako hlásná trouba vlády. Ta ovšem popírá, že by podkopávala svobodu médií v zemi.
Venkov jako strategické bojiště
Orbánova prohlášení o prosazování „maďarských zájmů“ vůči Bruselu a odmítání finanční pomoci Ruskem napadené Ukrajině ve venkovských oblastech se starším a konzervativnějším obyvatelstvem padají na úrodnou půdu. V situaci, kdy Orbán po 16 letech u moci svádí nejtěžší politickou bitvu, je venkov před parlamentními volbami vypsanými na 12. dubna nejdůležitějším bojištěm. V maďarském parlamentu 106 křesel ze 199 připadá na jednomandátové obvody.
Když Tóth natáčí půllitr piva s příchutí višní, říká, že většina lidí v Mályince znovu podpoří Orbána. „Všeobecně si myslím, že lidé tady volí Fidesz, protože pomáhá důchodcům i mladým lidem,“ říká a dodává, že „ne všechny strany“ by hospodám poskytly takové dotace, jaké dostala ta jeho.
Tóthova hospoda, kterou zdobí předměty z 80. let a o atmosféru v ní se stará jukebox z 90. let, se stala centrem Mályinky, obce se 450 obyvateli. Má strategickou polohu vedle fotbalového hřiště a drží licenci na prodej tabáku.
„Vesnice, naše přímé spojení s přírodou, se zemí ... patří mezi základní části lidského života, které je nutné chránit,“ prohlásil Orbán v lednu v jednom z předvolebních projevů. V obvodu, do kterého kromě Mályinky spadá dalších 81 vesnic, kandidát Fideszu Zoltán Demeter při posledních volbách v roce 2022 získal přes 54 procent hlasů. Tentokrát ho ale čeká těžší výzva.
Magyar jako hlavní rival
Hlavním rivalem Fideszu je středopravicová Tisza, strana založená v roce 2024 a vedená Péterem Magyarem, pro kterého byl Orbán kdysi inspirací, ale teď se ho snaží odsunout od vlády. Podle průzkumů veřejného mínění má Tisza v celém Maďarsku před Fideszem náskok, mnoho voličů se ale ještě nerozhodlo.
Podle průzkumu institutu 21 Research ze začátku března Tisza vede nad Orbánovou stranou u všech skupin voličů pod 50 let. Fidesz je jasným favoritem seniorů nad 65 let.
Tisza posílila kampaň na venkově. Snaží se tak vyhnout scénáři z předešlých 16 let, kdy se opozičním stranám do velké míry nedařilo nabídnout obyvatelům venkova přijatelnou alternativu vůči Fideszu. Magyar v uplynulých dvou letech jezdil po městečkách a vesnicích a sliboval práci, silnice a lepší zdravotnictví.
Podle průzkumu 21 Research má Fidesz na venkově podporu 37 procent lidí, Tiszu podporuje 33 procent dotázaných.
„Nálada v menších městech a na vesnicích je oproti minulým volbám jiná, dříve veřejnost o předvolební akce rychle ztrácela zájem. Nyní lidé přicházejí a poslouchají, co se snaží Magyar říct,“ uvedla poradenská společnost Eurasia Group ve zprávě, podle které si Magyar ve venkovských obvodech získává podporu.
Kandidát Tiszy a dobrovolníci pracující pro tuto stranu obcházejí domácnosti v Tóthově volebním obvodu a snaží se přesvědčit voliče. „Toto je klíčová věc, myslím, že toto v minulých kampaních zásadně chybělo, musíme zajít do každé ulice,“ říká kandidát Csaba Hatala-Orosz.
„Můžeme slíbit, že podpoříme místní malé a střední podniky, že opravíme silnice,“ uvedl. „Dělám tady práci v terénu už skoro dva roky a těch 82 vesnic jsem poznal a opravdu jsem do toho dal srdce,“ dodal představitel opozice.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.