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Zahraničí

Tohle už se jednou stalo, ale nikdy se o tom nemluvilo. Ukrajinu „potopil“ i její ochránce

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Americký prezident Donald Trump na konci července začal couvat od slibu udělit Kyjevu licenci na výrobu raket do obranného systému Patriot. Ukrajinští představitelé tvrdí, že problém mohl být vyřešen už dávno. O stejné povolení totiž žádali už před dvěma lety předchozí americkou vládu: z Washingtonu však tehdy bez jakéhokoliv vysvětlení dorazilo strohé „ne“.

Raketový systém Patriot umí současně odpálit více typů střel, které odpovídají dané hrozbě
Raketový systém Patriot umí současně odpálit více typů střel, které odpovídají dané hrozběFoto: Aktuálně.cz – Aktuálně.cz/Youtube/Raytheon Technologies
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Zatímco Rusko masivně stupňuje raketové útoky na ukrajinská města a energetiku, Ukrajině kriticky docházejí protiraketové střely.

Důsledky byly jasně vidět při masivním ruském útoku 1. srpna – z celkem 27 vypálených balistických raket, které mířily převážně na hlavní město, dokázala ukrajinská obrana zničit pouhé dvě.

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Ukrajinští vyjednávači se již před dvěma lety snažili vybudovat bezpečnostní síť pro případ, že se změnou vlády v Bílém domě opadne americká podpora. Jak popisuje deník Kyiv Independent, Ukrajinci věděli, že střely Patriot jsou jediným spolehlivým prostředkem, jak ruské balistické rakety ničit – ale že spoléhat se výhradně na dodávky z USA je obrovské riziko.

Ukrajina proto přímo tehdejšímu ministrovi obrany Lloydu Austinovi a bezpečnostnímu poradci Jakeu Sullivanovi nabídla plán: Možnost vyrábět střely do Patriotů pod licencí – ať už přímo na Ukrajině, nebo ve spolupráci s evropskými partnery.

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„Snažili jsme se o to a navrhovali různé varianty, ale jednoduše nám řekli ‚ne‘ bez jakéhokoliv vysvětlení,“ řekl listu Kyiv Independent vysoce postavený ukrajinský činitel pod podmínkou anonymity.

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Ukrajina se tak po dvou letech ocitla ve stejné bodě, avšak v mnohem kritičtější situaci. Získávání střel z USA se dramaticky zpomalilo mimo jiné proto, že americké zásoby vyčerpala aktuální vojenská kampaň proti Íránu. 

Zmatek navíc víří i protichůdná prohlášení z Washingtonu. Například po schůzce 28. července ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Donald Trump souhlasil s udělením licencí na výrobu střel. Jen o pár dní později ale Trump otočil s tím, že Bílý dům v této věci dosud konečné rozhodnutí neučinil.

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Podle Kyjeva by navíc mohla Ukrajina mít po dvou letech vývoje vlastní nezávislou výrobu a ruské útoky mohly mít výrazně menší dopad. „Teď už bychom vyráběli tolik raket, kolik potřebujeme, a tenhle problém bychom vůbec neměli,“ dodal jeden z ukrajinských představitelů rovněž pod podmínkou anonymity.

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