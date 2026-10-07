„Kolikrát byla ve vazbě?“ Klempíř se opřel do spisovatelky, která odsoudila jeho spolupráci s StB

Ministr kultury Oto Klempíř ve středu kritizoval vystoupení české spisovatelky Radky Denemarkové na úterní zahajovací ceremonii Frankfurtského knižního veletrhu. V rozhovoru se zpravodajem ČTK řekl, že přes anonymní pískání ve tmě a kritické výkřiky na svou adresu se dokáže přenést, kritika od Denemarkové jej ale mrzela.
Česká literatura a spisovatelé mají totiž podle něj od ministerstva absolutní podporu. Denemarková v úterý kritizovala mimo jiné to, že Klempíř v 80. letech spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (StB). Na středeční Klempířova slova Denemarková reagovat nechtěla.
Klempířův projev na zahajovací ceremonii Frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko letos čestným hostem, přerušovaly kritické výkřiky, bučení a pískot z publika.
„Pískání ve tmě a anonymní volání, já se přes to přenáším. Ale přece jenom by měli autoři a nakladatelé vědět, že na jejich podporu jsou vynakládány velké částky proto, aby mohli absolvovat nejlepší světové eventy, aby mohli být vidět ve světě,“ řekl ČTK Klempíř.
Dodal, že čeští spisovatelé a nakladatelé mají od ministerstva „absolutní podporu“. „A z tohoto hlediska mě to mrzelo, protože jsem tam zaslechl tóny, které si tohleto neuvědomovaly,“ řekl ministr.
Klempířův projev na úterní ceremonii přerušily z publika několikrát výkřiky, diváci křičeli „fuj“, „hanba“ a zmiňovali i jeho spolupráci s StB. Po jeho projevu následoval kromě vlažného potlesku i pískot a bučení.
Následoval projev spisovatelky Denemarkové, která v úvodu prohlásila, že „ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává“. Vysloužila si za to bouřlivý potlesk diváků. Ve svém projevu kritizovala také to, že v české vládě sedí „dva bývalí spolupracovníci komunistické Státní bezpečnosti“.
Klempíř před lety časopisu Reflex přiznal, že podepsal spolupráci s komunistickou tajnou policií, která ho v letech 1984-1985 evidovala pod krycím jménem Olda. Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat.
Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) byl od roku 1982 agentem komunistické StB premiér Andrej Babiš. Babiš to ovšem popírá a obrátil se kvůli tomu dříve na slovenskou justici. Slovenské ministerstvo vnitra předloni v říjnu oznámilo, že s Babišem uzavřelo ve věci smír, který následně schválil soud.
Klempíř ve středu Denemarkovou kvůli poznámce o jeho spolupráci s StB kritizoval. „Mě by zajímalo, kolik knih paní Denemarkové bolševici zakázali, kolikrát byla ve vyšetřovací vazbě, kolikrát ji někdo dusil takovým způsobem, že musela spolknout samu sebe a sklonit hlavu a být vláčena jako hadr na zemi, jako jsem byl já. To si myslím se jí nikdy nestalo,“ řekl ČTK.
Odmítl také kritiku, že by ministerstvo v souvislosti s Frankfurtským knižním veletrhem nějakým způsobem něco brzdilo či obstruovalo. „Byli jsme vždycky vstřícní... Literatura a čtenářství má moji maximální podporu,“ dodal.
Tento týden česká vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026–2029, který kritizuje opozice i část kulturní obce. Té vadí zejména způsob přípravy dokumentu, na němž se podle ní nepodílela odborná veřejnost, na rozdíl od kulturní politiky schválené loni předchozí vládou.
Klempířovo ministerstvo k výhradám mimo jiné uvedlo, že například na základě podnětu od Svazu českých knihkupců a nakladatelů v nové kulturní politice posílilo téma čtenářské gramotnosti a roli knihoven, literatury, autorů a nakladatelů.
Ve Frankfurtu se ve středu knižní veletrh po úterním slavnostním zahájení otevřel pro odbornou veřejnost. Od pátku bude přístupný pro širokou veřejnost a potrvá až do neděle. Česko je letos čestným hostem této největší akce svého druhu na světě.
Na programu je vystoupení 75 českých spisovatelek a spisovatelů, kteří do neděle při čteních a debatách představí světovému publiku českou literaturu a kulturu.
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