KLDR znovu vypálila balistické rakety. Jižní Korea mluví o porušení rezolucí OSN

Severní Korea v sobotu odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře východně od Korejského poloostrova. Oznámil to podle agentury AP jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS). Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, USA a Japonska.
KLDR podle JCS vypustila rakety z oblasti města Wonsan na východním pobřeží země. Před dopadem do vod Japonského moře uletěly rakety asi 250 kilometrů východním směrem. Soul mezitím vyzval Severní Koreu, aby odpalování balistických raket zastavila, neboť je to porušením rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
Tichomořské velitelství USA podle AP uvedlo, že odpálení raket nebylo bezprostřední hrozbou pro Spojené státy a ani pro jejich spojence. Dodalo, že USA jsou odhodlány bránit své území i spojence v regionu.
Severní Korea v srpnu vypálila přes deset balistických raket krátkého doletu a nařídila své armádě, aby během manévrů Jižní Koreje a USA udržovala plnou bojovou připravenost. Cílem vojenského cvičení, které Pchjongjang kritizoval jako provokaci a označil za nácvik invaze, bylo prověření připravenosti vůči severokorejským raketovým a jaderným hrozbám.
Americký prezident Donald Trump v srpnu náhle oznámil, že rozsah vojenských manévrů, které označil za nepřátelské vůči Pchjongjangu, se omezí. Rovněž uvedl, že očekává setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem do konce letošního roku.
Mohlo by vás také zajímat: Kim Čong-un pokřtil v přístavu Nampho nový torpédoborec Čche Hjon
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných
Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.
Od „jsem k ničemu“ k vítězství s Ferrari. Hamilton má Kim Kardashian a pejska Halo
„Jednou jsi dole, jednou nahoře.“ Slova ze slavné písně Voskovce a Wericha neplatila za poslední rok pro nikoho jiného tak jako pro Lewise Hamiltona. Od naprosté bezradnosti vystoupal až k vítězství s Ferrari. Štěstí našel i v lásce. Fanoušky určitě také zajímá, kolik stál Lewisův nový pes, jak jezdci F1 trávili čas během letní přestávky a který z nich se na závodním kole proháněl po Chrudimsku.
Psychologem po roce praxe? Experti varují: „Nepoznají depresi, nezabrání sebevraždě“
Ze školy rovnou do praxe. Tak má nově vypadat cesta k samostatné práci klinického psychologa. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje více odborníků a dostupnější péči. Experti ale varují: nezkušený psycholog může přehlédnout těžkou depresi, špatně nastavit léčbu a ohrozit pacienta.
Záhada v údolí Valle Grande. Vozítko našlo na Marsu díry, které nedávají smysl
Rudá planeta vydala další záhadu, se kterou si vědci zatím nevědí rady. Vozítko Curiosity při cestě údolím Valle Grande narazilo na podivné díry v povrchu. Podobné prohlubně už vědci na Marsu znají, tyto jsou však jiné. Jsou nezvykle široké a mělké a na jejich dně chybí materiál či jiná stopa, která by napověděla, jak vznikly. Jejich původ tak zatím zůstává záhadou.