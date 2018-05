Opravdu je v KLDR taková zábava? Youtuber ukazuje diktaturu jako "cool" stát, nařčení o lžích odmítá

Dvaačtyřicetiletý Aram Pan prezentuje na sociálních sítích "jinou" Severní Koreu. Dělá propagandu, kritizují ho odborníci.

Pchjongjang - Severokorejci s úsměvem tráví volný čas v akvaparku, kavárnách nebo na sjezdovce. V pchjongjangských obchodech jsou k dostání sladkosti, ve stánku si klidně koupíte grilované kuře. Takhle prezentuje život v nejuzavřenější zemi světa kameraman Aram Pan.

"Podívejte se na KLDR z jiného úhlu pohledu," nabádá v angličtině jeho web. Jednu z posledních světových diktatur se snaží prezentovat moderně - z 360stupňové perspektivy a prostřednictvím videí na YouTube.

Za projektem s názvem DPKR 360 (zkratka oficiálního anglického názvu KLDR, pozn. red.) stojí dvaačtyřicetiletý muž ze Singapuru. Právě v jeho hlavě se před lety zrodil nápad, že světu ukáže "jinou" než chudou a zaostalou Severní Koreu.

V roce 2013 dostal vízum a poprvé mohl vyjet do totalitního státu. "Jsem opravdu nadšený a těším se, až poznám, jaké je to, být turistou v Severní Koreji. Bylo mi řečeno, že se tu není čeho bát a že to bude jedinečná příležitost," napsal před prvním výletem do KLDR na Facebook.

Do země přitom skutečně mohl cestovat beze strachu. Projekt mu posvětila přímo severokorejská vláda. Právě díky vládnímu povolení sem může už několik let létat.

Žádná propaganda, tvrdí kameraman

Singapurec Pan zároveň odmítá kritiku koreanistů, že by byl součástí dobře promyšlené propagandy této diktatury. Tvrdí, že jeho tvorba nemá s politikou vůbec nic společného. "Můj projekt není o politice. Je to prostě jen vhled do neznámého světa," odmítá výtky kameraman, který se podle svých slov jen snaží "posouvat limity toho, co se dá v Severní Koreji dělat".

"Obyvatelům města, mezi které patřím i já, přijdou severokorejská krajina a hory obzvláště působivé," prohlásil rodilý Singapurec v dalším z rozhovorů.

Místy ale Panova slova přesto vzbuzují nedůvěru. Ve čtyři roky starém rozhovoru pro americký list Bussines Insider prohlásil, že když KLDR poprvé navštívil, bylo to jako "vstoupit do alternativního vesmíru". Popřel ale, že by kdy viděl nějaké stinné stránky této země.

Ani Severokorejci se podle něj neliší od obyvatelů jiných koutů světa. "Jsou stejní jako kdokoliv z nás. Mají starosti s prací a s kariérním postupem, mají sny jako třeba našetřit si na foťák a řeší i to, aby si jejich dcera našla dobrého přítele," uvedl pro deník The Straits Times Pan, který si od roku 2013 také vybudoval slušnou základnu fanoušků na sociálních sítích.

Jen polovina příběhu

Se skepsí však k jeho videím i fotkám přistupují odborníci. Když například Pan minulý rok v říjnu zveřejnil letecké záběry severokorejské metropole Pchjongjangu, které město ukazují jako moderní a čisté místo, vyjádřil pochyby Paul Evans z Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru.

"Je to snaha polidštit Pchjongjang," nechal se tehdy slyšet. Evans, který v minulosti sám KLDR několikrát navštívil, byl například překvapený z toho, že na dvanáctiminutovém videu není vidět žádný dopravní ruch nebo dopravní zácpy, které podle jeho informací nejsou v Pchjongjangu ničím výjimečným.

Také řecká novinářka Fragkiska Megaloudiová, která v KLDR žila a napsala o ní i knihu, pro BBC upozorňuje, že se o zemi dá snadno informovat zkresleně.

"Ano, můžu vám ukázat fotky z plaveckých bazénů a kavárny Sunrise Café (moderní kavárna západního stylu, pozn. red) a bude to vypadat jako New York. Ale to je jen polovina příběhu. Pak je tu ještě další a my musíme dokumentovat obě," vysvětlila Megaloudiová.

Snímky vůdců nesmí být oříznuté

Nedůvěřivé komentáře se čas od času objevují i v komentářích od internetových uživatelů, kteří tvorbu Singapurce sledují. Pan si získal popularitu na celosvětově oblíbených internetových platformách Instagramu, Facebooku a YouTube.

S oblibou natáčí záběry pomocí efektu takzvaného rybího oka nebo z ptačí perspektivy. Na jeho Instagramu a Facebooku se dají najít snímky třeba ze severokorejského kadeřnictví nebo akvaparku, na YouTube zase sestřih z lyžování v tamním lyžařském areálu nebo z návštěv různých restaurací.

Když se Pan rozhodne umístit nějaký snímek na internet, musí si prý "hlídat" jen minimum věcí. "Zaprvé na fotografiích nesmí být armáda, pokud zrovna nejde o nějakou vojenskou přehlídku. Další věcí je ujistit se, že žádné fotografie, na kterých jsou vyobrazeni vůdci, nejsou oříznuté," popsal na videu pro britskou rozhlasovou a televizní stanici BBC.

A little corner stall where locals can stop and sit for a drink and a smoke. #northkorea #business #wonsan #insidenorthkorea #dprk #everydaydprk #korean Zveřejnil(a) DPRK 360 dne 13. May 2018

Při jeho cestách po KLDR ho sice nepřetržitě doprovází dva "hlídači", s těmi se prý ale už stihl spřátelit.

V doprovodu severokorejské "ochranky" se musí pohybovat i jakýkoliv jiný turista, který KLDR navštíví. O cestování na vlastní pěst v tomto státě nemůže být řeč - když už se sem člověk dostane na výlet, většinou smí cestovat jen po jasně vymezených trasách.

Režim, ve kterém vládne pevnou rukou vůdce Kim Čong-un, si také dává nadmíru pozor na to, jaké snímky ze Severní Koreje pustí ven, do západních médií. KLDR platí za velmi chudou zemi, často se objevují také pochybnosti o hygieně, stravě a zdravotním stavu tamních obyvatel.

Video: Donald Trump přivítal trojici Američanů, které propustila KLDR