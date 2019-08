KLDR vypálila z východního pobřeží do moře další dvě rakety, tvrdí Soul

Severní Korea ze svého východního pobřeží v sobotu ráno vypálila do moře "dva neidentifikované projektily", zřejmě rakety krátkého doletu, oznámila jihokorejská armáda. Japonská pobřežní stráž podle agentury Reuters uvedla, že zaznamenala odpal severokorejských balistických raket. Podle japonské armády nezasáhly území Japonska či jeho hospodářskou zónu.

Podle jihokorejské armády byly rakety odpáleny z okolí severokorejské základny Sondok východním směrem, překonaly vzdálenost asi 380 kilometrů, dosáhly výšky 97 kilometrů a nakonec spadly do moře.

Kvůli události svolal úřad jihokorejského prezidenta zasedání rady pro národní bezpečnost. "Naše armáda sleduje aktivity Severu pro případ dalšího odpalu a je připravena na všechny možnosti," citovala agentura AFP z komuniké generálního štábu Jižní Koreje.

V pátek 16. srpna měl podobný průběh severokorejský test raket krátkého doletu, Soul tehdy také nejdříve mluvil o neidentifikovaných objektech odpálených z východního pobřeží KLDR. Dnešní raketový test Pchjongjangu byl již sedmý od konce července.

Americký prezident Donald Trump na dosavadní raketové testy Severní Koreje reagoval vždy zdrženlivě. Už v květnu ujistil, že odpalování raket krátkého doletu nebude mít vliv na diplomatická jednání USA s KLDR. Také dnes reagoval šéf Bílého domu s klidem. Krátce před odletem na summit skupiny zemí G7 v jihofrancouzském Biarritzu, na kterém by se státníci mohli zabývat mimo jiné i situací na Korejském poloostrově, Trump řekl, že vůdce KLDR Kim Čong-un zkrátka "rád testuje rakety". "Ale my jsme rakety krátkého doletu nikdy neomezily," zdůraznil. "Uvidíme, co se stane," dodal.

Japonský ministr obrany Takeši Iwaja označil nový raketový test za jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které nelze ignorovat. Podle něj nicméně rakety nedopadly do japonských teritoriálních vod a nenapáchaly žádné škody.

Nejnovějšímu incidentu předcházelo úterní ukončení společných vojenských manévrů Jižní Koreje a Spojených států, které KLDR označila za nácvik invaze. Zvláštní zmocněnec USA pro KLDR Steve Biegun poté prohlásil, že Washington je připraven obnovit jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova, která stagnují od únorového summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Severokorejský ministr zahraničí Ri Jonh-ho ale v pátek řekl, že jeho země se bude snažit zůstat "největší hrozbou pro Ameriku", pokud bude pokračovat americký sankční režim proti KLDR.

