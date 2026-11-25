Severní Korea vyhostila vedoucího diplomatického zastoupení Švýcarska v zemi a požaduje uzavření nedávno znovu otevřeného úřadu. Vyplývá to ze zpráv agentur AP, Reuters a Kjódo. Podle nich tak Pchjongjang učinil v reakci na švýcarské uvalení sankcí na mezinárodní dětský tábor KLDR kvůli tomu, že spolupracuje s ruskými skupinami organizujícími přesuny dětí z Ruskem okupovaných ukrajinských regionů.
„Ministerstvo zahraničí Korejské lidově demokratické republiky prohlásilo vedoucího švýcarského diplomatického úřadu v KLDR za personu non-grata a vyzvalo ho, aby do 48 hodin opustil zemi,“ uvedla podle Reuters severokorejská státní tisková agentura KCNA.
Pchjongjang si podle agentur předvolal šéfa švýcarské diplomatické mise, kterému také předal žádost o uzavření diplomatického zastoupení v zemi. Bern se k vyhoštění diplomata a žádosti o uzavření diplomatické mise zatím nevyjádřil.
Švýcarsko přitom v Pchjongjangu otevřelo svou diplomatickou kancelář letos v říjnu ve snaze obnovit dialog s KLDR. Kancelář spadá pod švýcarské velvyslanectví v Pekingu, které je zodpovědné za diplomatické a konzulární vztahy se Severní Koreou.
Švýcarsko navázalo diplomatické styky s KLDR v roce 1974 a je jednou z mála západních zemí, které s tímto státem udržují dialog, píše AP. Švýcarská diplomatická kancelář v Pchjongjangu fungovala do března 2020, kdy její provoz skončil kvůli pandemii nemoci covid-19.
Nepřátelský akt
Uzavřením švýcarské diplomatické mise v úterý pohrozila Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského autoritářského vůdce Kim Čong-una. Uvalení švýcarských sankcí na severokorejský dětský tábor přitom označila za otevřený nepřátelský akt. Podle diktátorovy sestry sankce popírají severokorejský závazek poskytnout všem dětem možnost kultury a rekreace.
O švýcarských sankcích před týdnem informovala stanice Voice of America. Stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) letos informovala o posílání některých ukrajinských dětí z okupovaných regionů na mezinárodní tábor do KLDR, kde byly vystaveny proruské propagandě.
Vůči tomuto táboru letos uvalily sankce také Evropská unie a Británie. Praktický dopad těchto opatření je však nejasný vzhledem k omezeným finančním vazbám Severní Koreje na evropské země, podotkla AP.
KLDR v posledních letech utužila vztahy s Ruskem, které od února 2022 vede invazi proti Ukrajině. Pchjongjang podle dřívějších informací agentury AFP dodal Rusku zbraňové systémy, přičemž podle analytiků mezinárodně izolovaný severokorejský režim dostal z Ruska finance, potraviny, dodávky energií nebo vojenské technologie.
KLDR také vyslala své vojáky do bojů v Kurské oblasti, kam předtím pronikly ukrajinské jednotky a část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících v roce 2025 vytlačili.
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