Mladý Brit točil v KLDR tajný náklad zboží. Unikl jen zázrakem, za takové věci Kim brutálně trestá

před 2 hodinami

Osmnáctiletý Brit natočil podezřelý náklad v severokorejských vagonech plných slámy, které podle něj ukrývaly čínské zboží.

Pchjongjang - Mladičký britský turista Sam Chamberlain měl nedávno z pekla štěstí. Při výletu do totalitní KLDR udělal nerozvážnost - natáčel si věci, které brutální Kimův režim považuje za citlivé. Jen o vlásek poté unikl rokům nucených prací nebo ještě horšímu trestu. Severokorejští průvodci si totiž při následné kontrole jeho věcí nevšimli inkriminovaného videozáznamu.

Sam, čerstvě vystudovaný středoškolák a rodák z jihozápadní Anglie, vyrazil do Severní Koreje jako turista s organizovaným zájezdem. Cestování na vlastní pěst do této uzavřené komunistické země není možné. I k výletům s cestovní kanceláří ale patří mj. přísný dohled prověřených severokorejských průvodců.

Přesto Sam při jedné z obhlídek využil krátkého momentu, kdy k němu byli průvodci otočeni zády a výjimečně si ho nevšímali. Před sebou totiž uviděl něco, co budilo zájem i podezření. U hranic KLDR s Čínou spatřil mladý Brit vlak, který zrovna přijížděl ze severozápadního směru, tedy z čínského území.

Z vagonů trčely balíky slámy, pod kterými se podle studenta ukrývalo zboží. Na jednom ze záběrů, které natočil, je neznámý předmět vyčuhující zpoza slámy skutečně vidět. "Vypadalo to, že se snažili skrýt to, co bylo pod slámou, ať už to bylo cokoliv," řekl Sam později pro australský zpravodajský web news.com.au. Místo, kde se vůz nacházel, popsal jako odlehlý a uzavřený vojenský pozemek. Kolem vlaku stáli podle něj severokorejští vojáci.

Bylo to o nervy

Sam Chamberlain sice využil chvíle, kdy ho průvodci zrovna nepozorovali, to ale ještě neznamenalo, že má vyhráno. Při následné důkladné prohlídce jeho věcí si severokorejští představitelé projížděli i záznamy z kamery, na kterou Sam vlak natočil. "Byly to strašné nervy, když mi kontrolovali kameru. Naštěstí ale průvodce nesledoval záznam tak dlouho, aby došel až k obrázkům vagonů," vylíčil Chamberlain.

Kdyby ale video viděli severokorejští "hlídači" celé, přišlo by ho to velmi draho. V totalitní KLDR, posedlé kontrolou a špióny, by Brita pravděpodobně čekal vysoký trest včetně nucených prací, ve výjimečném případě možná i smrt.

Mladý Brit je přesvědčený, že inkriminovaný vlak vezl tajně čínské zboží do KLDR. Tím by ale porušoval sankce Rady bezpečnosti OSN. Na severokorejský režim Kim Čong-una míří kvůli opakovaným jaderným testům. K jejich dodržování se režim v Pekingu opakovaně zavázal, stejně jako například Spojené státy.

Domněnka mladého Brita, že se pod kupkami slámy ukrýval tajný náklad, nemusí být podle expertů daleko od pravdy. O tom, že Čína opakovaně porušuje mezinárodní sankce, existují i další, konkrétnější důkazy.

Loni v prosinci se v médiích objevily snímky amerických špionážních satelitů, které zachycují čínské a severokorejské nákladní lodě, jak si vyměňují zboží. Na palubě se měla nacházet ropa a další ropné produkty. Mezinárodní sankce se přitom vztahují právě i na dodávky ropy do KLDR.

Jiní zaplatili životem

Mladému Britovi jeho riskantní nerozvážnost prošla a v bezpečí se nakonec vrátil domů. Ne všichni ale měli takové štěstí.

Minulý rok se stal "obětí" totalitního režimu americký student Otto Warmbier. V lednu předminulého roku ho KLDR zatkla za nevinnou drobnost - údajný pokus o krádež propagandistického plakátu, který visel na hotelu v Pchjongjangu. KLDR ho odsoudila k 15 letům vězení a těžkých prací za protistátní činnost.

Mladý Američan poté zmizel z dohledu diplomatů i rodiny. Loni v červnu se ale Washingtonu podařilo dojednat jeho přesun do Spojených států. 22letý student se vrátil v otřesném stavu. Podle rodičů byl hluchý a slepý a ležel na nosítkách. Po několika dnech od návratu zemřel.

Lékaři zjistili, že měl už z vězení v Severní Koreji velmi těžce poškozený mozek - následkem buď mučení, brutálního zacházení, nebo zanedbané péče. Na následky tohoto zranění poté skonal. Režim diktátora Kim Čong-una jakýkoliv podíl na jeho smrti popřel.

VIDEO: Veřejné vystoupení rodičů zemřelého Američana Otto Warmbiera.