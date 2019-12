KLDR provedla nespecifikovaný test na základně Sohe. Byl velice významný, tvrdí

Severní Korea v neděli oznámila, že provedla "velice významný" test na základně Sohe, kterou v minulosti využívala k vynášení raket do vesmíru. Jaké zařízení bylo testováno, neupřesnila. Podle severokorejské oficiální tiskové agentury KCNA budou výsledky zmíněné zkoušky využity k posílení strategického postavení země.

Na základně Sohe, zřízené v roce 2008, uskutečnila Severní Korea v minulosti zkoušky raketových motorů. V prosinci 2012 navíc Pchjongjang vypustil ze základny Sohe raketu Unha-3, která vynesla na oběžnou dráhu první severokorejskou pozorovací družici. Další raketu se satelitem vypustila KLDR ze Sohe v únoru 2016. V obou případech za to čelila ostré mezinárodní kritice.

Řada západních zemí i OSN Pchjongjang obvinily, že pod rouškou vynesení družice na orbitu testovala technologie pro mezikontinentální balistické střely, které by mohly v budoucnu nést jaderné hlavice a zasahovat cíle až na severoamerické pevnině. Balistické střely mají totiž podobný trup, motory a další části jako rakety, které ze Sohe do vesmíru odstartovaly.

Podle expertů citovaných agenturou Reuters KLDR v neděli pravděpodobně provedla statický test raketového motoru, nikoli odpal rakety. "Pokud se skutečně jednalo o test motoru pro novou střelu na tuhé nebo kapalné palivo, je to jen další křiklavá známka toho, že se dveře otevřené diplomacii rychle zavírají, nejsou-li již zavřené," řekl AP Vipin Narang, odborník na jaderné zbraně působící na Massachusettském technologickém institutu (MIT).

"Mohl by to být velmi nápadný signál ukazující, co má svět po Novém roce očekávat," dodal.

Podle analytika Kim Tong-juba z institutu studií Dálného východu v Soulu KLDR patrně poprvé otestovala motor na tuhé palivo pro mezikontinentální balistickou raketu, což představuje technologický pokrok oproti raketám s motory na kapalné palivo. Testy raket dlouhého doletu a zkoušky jaderných zbraní Pchjongjang loni pozastavil.

V minulém roce vůdce KLDR Kim Čong-un na mezikorejském summitu také slíbil, že zkušební středisko raketových motorů a odpalovací rampy v Sohe nechá za účasti mezinárodních expertů rozebrat. KLDR následně s demontáží začala, letos na jaře ale podle satelitních snímků část střelnice zase obnovila. Stalo se tak po druhé schůzce Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v únoru v Hanoji.

Hanojský summit skončil předčasně a bez dohody kvůli odlišným názorům Pchjongjangu a Washingtonu na proces jaderného odzbrojení KLDR. Kim dal Spojeným státům lhůtu do konce roku, aby změnily postoj k jednáním, jinak bude podle něj Severní Korea nucena hledat "jinou cestu".

V sobotu severokorejský velvyslanec při OSN Kim Song řekl, že ukončení jaderného programu KLDR už není součástí rozhovorů mezi Severní Koreou a Spojenými státy.

