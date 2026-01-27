KLDR odpálila do moře neidentifikovanou střelu, uvedla jihokorejská armáda

Severní Korea v úterý odpálila z východního pobřeží neidentifikovanou střelu směrem k moři. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany, které citovala agentura AP.
Ministerstvo neposkytlo žádné podrobnosti o jakou střelu se jednalo, zda šlo o raketu nebo dělostřelecký projektil, ani jak daleko doletěla.
Japonská pobřežní stráž uvedla, že zaznamenala možný odpal balistické rakety ze Severní Koreje, po němž následoval druhý, informovala japonská tisková agentura Kjódó.
Na začátku ledna Severní Korea provedla testy hypersonických raket. Zkoušce přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un, který ji nepřímo spojil se zásahem USA ve Venezuele, při němž americké speciální síly do Spojených států unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku.
Elektromobily dál posilují, loni tvořily přes 61 procent trhu v EU
Prodeje nových osobních automobilů v Evropské unii se v roce 2025 meziročně zvýšily o 1,8 procenta na 10,82 milionu vozů. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů, jež zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
FAMU slaví 80 let, oslavy zahájí legendární žurnál Menzela a Chytilové
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) bude letos připomínat 80 let od svého vzniku různými akcemi. Cyklus pravidelných večerů v kině Ponrepo Best of FAMU nabídne projekce zaměřené na nejlepší tvorbu jednotlivých kateder školy.
Micron investuje v Singapuru 24 miliard dolarů do nového závodu na čipy
Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology plánuje investovat 24 miliard USD (491 miliard Kč) do výstavby závodu na výrobu čipů v Singapuru. Chce tak zvýšit výrobu v době akutního globálního nedostatku čipů. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.
Hvězda seriálu M.A.S.H. slaví devadesátiny. Alda přitom chtěl být hlavně spisovatelem
Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato životní role mu vynesla šest Zlatých glóbů a několik televizních cen Emmy za herectví i scénáře, úspěch mu umožnil psát a točit vlastní scénáře.
Draze v Praze? V jednom městě na severu jsou životní náklady ještě vyšší
Domácí rozpočty zatěžuje řada plateb, které zůstávají tak trochu ve skrytu. Přitom na nich nelze ušetřit změnou dodavatele, jsou to totiž poplatky za služby, které svým obyvatelům zajišťují města. Čtyřčlenná rodina za ně ročně zaplatí částku zhruba odpovídající celé jedné měsíční mzdě. Datová redakce Aktuálně zjistila, ve kterém z velkých měst je tato suma nejvyšší.