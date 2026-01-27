Přeskočit na obsah
Zahraničí

KLDR odpálila do moře neidentifikovanou střelu, uvedla jihokorejská armáda

ČTK

Severní Korea v úterý odpálila z východního pobřeží neidentifikovanou střelu směrem k moři. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany, které citovala agentura AP.

Foto: Severokorejský vůdce Kim Čong-un - ČTK
Foto: Severokorejský vůdce Kim Čong-un - ČTK
Ministerstvo neposkytlo žádné podrobnosti o jakou střelu se jednalo, zda šlo o raketu nebo dělostřelecký projektil, ani jak daleko doletěla.

Japonská pobřežní stráž uvedla, že zaznamenala možný odpal balistické rakety ze Severní Koreje, po němž následoval druhý, informovala japonská tisková agentura Kjódó.

Na začátku ledna Severní Korea provedla testy hypersonických raket. Zkoušce přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un, který ji nepřímo spojil se zásahem USA ve Venezuele, při němž americké speciální síly do Spojených států unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku.

