KLDR nikdy neodevzdá jaderné zbraně, zakončil shromáždění OSN severokorejský diplomat

Bylo to podle Reuters poprvé od roku 2018, co Severní Korea vyslala představitele z Pchjongjangu, aby promluvil na výročním zasedání světových lídrů v sídle OSN. Naposledy do New Yorku přicestoval ministr zahraničí KLDR právě v roce 2018.
Vysoký představitel severokorejské diplomacie tvrdil, že USA a jejich spojenci představují rostoucí hrozbu, a vykreslil arzenál své země jako záruku zajištění rovnováhy sil na Korejském poloostrově, píše agentura AP.
Jeho projev byl však mírnější než mnoho předchozích vyjádření představitelů KLDR na světové scéně, zejména vůči Spojeným státům, všímá si agentura AP, podle které Kim Son-kjong nesáhl k žádným osobním urážkám a jeho projev byl spíše tvrdý než přehnaně agresivní.
Vysoký severokorejský diplomat dnes v OSN zopakoval, že jeho země se nevzdá svých jaderných zbraní navzdory četným požadavkům, aby tak učinila. "Od tohoto postoje nikdy neustoupíme," řekl Kim Son-kjong a připomněl, že jaderný program Severní Koreje je zakotven v její ústavě.