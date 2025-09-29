Zahraničí

KLDR nikdy neodevzdá jaderné zbraně, zakončil shromáždění OSN severokorejský diplomat

ČTK ČTK
před 43 minutami
Severní Korea nikdy neupustí od svého jaderného programu, prohlásil na závěr všeobecné rozpravy 80. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku náměstek severokorejského ministra zahraničí Kim Son-kjong. Informuje o tom agentura Reuters.
Kim Čong-un sleduje test střely s plochou dráhou letu.
Kim Čong-un sleduje test střely s plochou dráhou letu. | Foto: Reuters

Bylo to podle Reuters poprvé od roku 2018, co Severní Korea vyslala představitele z Pchjongjangu, aby promluvil na výročním zasedání světových lídrů v sídle OSN. Naposledy do New Yorku přicestoval ministr zahraničí KLDR právě v roce 2018.

Vysoký představitel severokorejské diplomacie tvrdil, že USA a jejich spojenci představují rostoucí hrozbu, a vykreslil arzenál své země jako záruku zajištění rovnováhy sil na Korejském poloostrově, píše agentura AP.

