KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci

před 2 hodinami
Severní Korea je v poslední fázi vývoje mezikontinentální balistické rakety schopné nést jadernou hlavici a zasáhnout Spojené státy, zatím ji ale ještě neumí na konci letu vrátit do atmosféry. Podle agentury Reuters to v New Yorku prohlásil jihokorejský prezident I Če-mjong.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un. | Foto: Reuters

Jižní Korea usiluje o jaderné odzbrojení sousední KLDR, izolovaná diktatura to ale odmítá, protože atomové zbraně považuje za záruku své existence.

"KLDR pokračuje ve vývoji mezikontinentálních balistických raket schopných zasáhnout Spojené státy, nést jaderné hlavice a bombardovat Spojené státy. Zdá se, že zatím nedosáhla úspěchu, je ale v konečné fázi a zbývá jí už jen takzvaná technologie návratu do atmosféry. I to pravděpodobně brzy vyřeší," řekl I v New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN.

Severní Korea loni vypustila svou dosud největší mezikontinentální raketu Hwasong-19. Ačkoli ta podle odborníků může dosáhnout území USA, schopnost Pchjongjangu ji navádět a chránit její hlavici při návratu do atmosféry je stále nejistá. Severokorejský vůdce Kim Čong-un na začátku září představil nově vyvíjený typ rakety Hwasong-20.

KLDR podle Iho zřejmě zajistila dostatek jaderných zbraní potřebných k udržení vlastního režimu, proto vyzval k jednání, které by zabránilo jejich další výrobě. V úterý představil koncepci E-N-D (konec), která sestává ze tří kroků: výměna (exchange), normalizace a denuklearizace, po níž by mezi oběma zeměmi po 72 letech nastal mír. Koreje jsou totiž od ukončení války v roce 1953 de facto ve válečném stavu, protože jejich konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.

I Če-mjong po svém červnovém nástupu do úřadu usiluje o znovunavázání vztahů s Pchjongjangem a jaderné odzbrojení Korejského poloostrova. KLDR to opakovaně odmítla a uvádí, že se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní, které zaručují její existenci. I proto dnes také zopakoval, že americký prezident Donald Trump je jedinou osobu, která může se Severní Koreou jednat.

Trump se s Kimem v letech 2018 a 2019 sešel třikrát, aby s ním probral jaderné odzbrojení KLDR, jednání ale konkrétní výsledek nepřinesla. Americký prezident v srpnu prohlásil, že by se s Kimem chtěl znovu setkat, pokud možno ještě letos.

 
Další zprávy