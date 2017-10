před 1 hodinou

V pouhých jednatřiceti letech usedne do úřadu rakouského kancléře lidovec Sebastian Kurz, který zvítězil v parlamentních volbách. V úterý oznámil, že do vlády chce přizvat pravicově populistickou Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ). Kurz zdaleka není jediným politikem, který usedne do křesla šéfa vlády v tak nízkém věku. Podívejte se na přehled několika světových vůdců, kteří do vysokých funkcí usedli nebývale brzo. Mladí státníci se najdou ve Francii, Estonsku i Itálii.

