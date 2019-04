KLDR chtěla po USA za péči o amerického studenta Warmbiera dva miliony dolarů

Aktualizováno před 1 hodinou

Severní Korea vystavila Spojeným státům za zdravotní péči o zesnulého amerického studenta Otty Warmbiera účet na dva miliony dolarů (46 milionů korun). Ve čtvrtek to napsal deník The Washington Post, podle kterého ještě než KLDR umožnila Warmbierovi návrat do vlasti, se Američané zavázali částku proplatit. Warmbier se z KLDR vrátil v červnu 2017 v zuboženém stavu a několik dní poté zemřel.

Warmbier byl v Severní Koreji v lednu 2016 odsouzen k 15 letům těžkých prací za krádež propagačního plakátu z hotelu, kde bydlel. Do vlasti se vrátil po 17 měsících ve špatném zdravotním stavu a v kómatu. Američtí lékaři uvedli, že měl těžce poškozený mozek. Bylo mu 22 let. KLDR popřela americké obvinění, že Warmbier byl mučen. Pchjongjang podle médií americkým diplomatům sdělil, že Warmbier onemocněl botulismem, což je závažná paralyzující nemoc způsobená intoxikací, která může skončit smrtí. Když mu prý byla podána uspávací pilulka, upadl do kómatu, z něhož se neprobral. Američtí lékaři ale dospěli k závěru, že pacient má těžce poškozený mozek a nejevil příznaky onemocnění botulismem. KLDR uvedla, že studenta propustila z humanitárních důvodů. Ještě před jeho vydáním do USA podepsal americký emisar souhlas s proplacením zdravotních nákladů, uvedl The Washington Post. Účet následně putoval na americké ministerstvo financí, kde po celý rok 2017 byl evidován jako nezaplacený. Zda administrativa prezidenta Donalda Trumpa později sumu vyrovnala, není jasné, neboť se k tomu Bílý dům odmítl vyjádřit. "Vyjednávání o rukojmích nekomentujeme, z tohoto důvodu také byla během nynější administrativy tolik úspěšná," citoval The Washington Post mluvčí Bílého domu Sarah Sandersovou. Na dotaz agentury Reuters tehdejší americký zmocněnec Joseph Yun, který o předání Warmbiera vyjednával, rovněž odmítl věc komentovat. Rodiče umučeného studenta kritizují Trumpa: Nebudeme mlčet, Kim může za jeho smrt číst článek Televizi CNN ale ve čtvrtek řekl, že dostal instrukce, aby propuštění studenta zajistil, a že vycházel z toho, že pokyny vydal přímo Trump. "Ano, mé příkazy byly úplné: udělej vše, co je možné, abys Ottu dostal domů," řekl Yun. Uvedl též, že úzce spolupracoval s tehdejším ministrem zahraničí Rexem Tillersonem. Yun řekl, že USA v minulosti vyplácely peníze, aby dostaly zajaté Američany domů. Podle něj byly tyto náklady považovány za nemocniční výdaje. I Warmbierovi rodiče požadovali odškodnění, zažalovali proto Severní Koreu. Americký soud loni v prosinci rozhodl, že Pchjongjang musí rodině vyplatit 501 milionů dolarů (11,6 miliardy korun). Ačkoli je očividné, že KLDR odškodné nezaplatí, rodiče verdikt označili za krok k morálnímu a právnímu zadostiučinění.