KLDR bude nadále jaderným státem, světová bezpečnostní situace to žádá, řekl Kim

Severokorejský vůdce Kim Čong-un prohlásil, že jeho země bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Kim během jednání vedení Dělnické strany KLDR také hovořil o dalším vyzbrojování armády, napsala v úterý agentura Reuters s odkazem na oficiální severokorejskou tiskovou agenturu KCNA.
"Nepředstavitelné, ohromující incidenty a události" se dějí kvůli "gangsterské nenasytnosti" světových hegemonů, řekl podle agentur Kim. Na vině situace jsou podle něj Spojené státy, které eskalují krveprolití na Blízkém východě a v Evropě.
Vedle jaderných zbraní bude podle Kima KLDR také pracovat na svém konvenčním arzenálu. Diktátor nařídil jejich další výrobu, stejně jako urychlení přípravy 10.000tunového křižníku odpalujícího naváděné rakety.
Severní Korea dlouhodobě trvá na svém právu mít jaderné zbraně a posiluje svůj atomový arzenál. Svůj první jaderný test Pchjongjang provedl v roce 2006 a dosud poslední v roce 2017. Všechny zkoušky odsoudily rezoluce Rady bezpečnosti OSN a následovaly sankce proti severokorejskému režimu.
Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi v dubnu varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země podle odhadů jihokorejských zpravodajských služeb provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.
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