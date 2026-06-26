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Zahraničí

Klaus a Okamura sklidili ovace na konferenci AfD. Mluvili o démonizaci a vítězství ve volbách

ČTK

Bývalý český prezident Václav Klaus a předseda sněmovny Tomio Okamura v pátek vystoupili na konferenci, kterou v německém Spolkovém sněmu uspořádala strana Alternativa pro Německo (AfD). Klaus odsoudil démonizaci strany, kterou loni německá civilní tajná služba označila za pravicově extremistickou. Podle Okamury čelí AfD v Německu diskriminaci; popřál jí, aby vyhrála volby a usedla ve vládě.

Václav Klaus, bývalý prezident, politik
Bývalý český prezident Václav Klaus na konferenci o demokracii a svobodě slova nazvané "1. demokratický kongres frakce AfD v Německém spolkovém sněmu", 26. června 2026, Berlín.Foto: CTK – Mrhal Jaromír
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Dvoudenní konferenci s názvem „1. demokratický kongres frakce AfD v Německém spolkovém sněmu" zahájili oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Kritizovali údajné omezování svobody slova v Německu.

Podle Chrupally je cílem konference „tematizovat znetvoření a zkreslení demokracie v dnešním Německu“. Kromě politiků z jiných stran kritizoval spolupředseda AfD také média, která se podle něj změnila ve „výchovné ústavy“.

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Klaus, který pronesl svůj projev v němčině, řekl, že démonizace AfD je „absurdní, ale bohužel na mnoho lidí působí“. Údajnou démonizaci strany kritizoval exprezident už v roce 2016 v projevu na sjezdu AfD ve Stuttgartu. Klaus je častým hostem akcí a sjezdů této strany. Několik řečníků připomnělo jeho výrok, že kdyby byl Němcem, vstoupil by do AfD.

Exprezident v projevu, za který si vysloužil ovace vestoje, kritizoval také „liberální demokracii“, která je podle něj nepřítelem svobody. Kritiku směřoval také na Evropskou unii či „zelenou ideologii“, která podle něj ovládla Německo i celou Evropu.

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Ve své řeči také tvrdil, že v Česku nemá „prakticky přístup do státních, nebo korektně řečeno veřejnoprávních médií“. Důvodem jsou údajně jeho názory na Rusko či Evropskou unii, ale i to, že „stojí na straně AfD“.

Okamura připomněl „chirurgy z dovozu“

Okamura, jehož hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) usedá v Evropském parlamentu ve stejné frakci jako AfD, řekl, že strana podle něj čelí v Německu diskriminaci a jsou jí upírána práva. Kritizoval především to, že není zastoupena ve vedení Spolkového sněmu. „To je absolutně nepřijatelné,“ řekl v projevu proneseném v češtině.

Jako příklad údajné nesvobody slova v Česku zmínil předseda sněmovny kontroverzní předvolební plakáty z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obvodní soud pro Prahu 1 za ně hnutí SPD na počátku června nepravomocně potrestal třímilionovým peněžitým trestem kvůli podněcování nenávisti.

Obvinění čelí také Okamura, jehož stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura na konferenci AfD v pátek řekl, že svoboda slova je tu proto, aby chránila i názory „nepopulární, nepříjemné a kontroverzní“.

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Klaus i Okamura popřáli AfD volební úspěchy. Klaus vyjádřil naději, že uspěje v podzimních volbách ve třech německých spolkových zemích - Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvních dvou zmiňovaných by podle průzkumů mohla získat 35 až 41 procent hlasů. Okamura popřál AfD, aby vyhrála příští parlamentní volby a „konečně byla součástí vlády v Německu“.

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Loni v květnu celoněmecká tajná služba BfV označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestala takto označovat do definitivního soudního verdiktu. V loňských předčasných volbách do Spolkového sněmu dostala AfD 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou v Německu. Současné průzkumy veřejného mínění jí připisují 27 až 29 procent hlasů. Volby by tak vyhrála.

Konference uspořádaná AfD v německém Spolkovém sněmu bude pokračovat i v sobotu, Klaus a Okamura znovu vystoupí v pódiové diskuzi. Na akci promluví ještě mimo jiné německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, kolem kterého v roce 2024 vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky.

Dalším řečníkem bude bývalý ředitel BfV Hans-Georg Maassen. Ten musel z funkce v roce 2018 odstoupit poté, co bagatelizoval násilí ze strany krajní pravice v Saské Kamenici, kde se po vraždě Němce uskutečnily pravicové demonstrace.

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