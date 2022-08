Historický okamžik. Kimova sestra poprvé veřejně promluvila, lidem tekly slzy

Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, která patří mezi jeho nejvlivnější spolupracovníky, poprvé v historii promluvila do tamních médií. Když ve svém projevu zmínila, jak se její bratr potýkal s příznaky horečky při údajném prodělání covidu-19, někteří z diváků propukli v intenzivní pláč. Historický projev Kimovy sestry může podle odborníků poukazovat na její rostoucí vliv ve vedení KLDR.

Ačkoliv v minulosti doprovázela Kim Jo-čong svého bratra na mnohých zahraničních cestách s významnými politiky, kde opakovaně veřejně hovořila, severokorejská média tuto středu odvysílala její celý projev poprvé v historii. Jo-čong promluvila po boku Kima na shromáždění, při kterém ohlásili vítězství v boji proti koronaviru a nařídili zrušení nepřísnějších protiepidemických opatření.

Kimova sestra ve svém projevu podle státní agentury KCNA vůbec poprvé naznačila, že její bratr prodělal covid-19. "I když byl vážně nemocný s vysokou horečkou, nemohl si ani na chvíli lehnout, jelikož myslel na lidi, o které se musí starat až do konce protiepidemické války," uvedla na jednání. Jak ukazují záběry ze severokorejské televize, po jejích slovech se mnozí z diváků v zaplněném sále rozplakali.

Ve svém projevu také kritizovala novou vládu jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola a obvinila Jižní Koreu z rozšíření nákazy covidu-19 v KLDR a pohrozila jim "smrtící odvetou". "Konečně jsme vymýtili virus, který šířili jihokorejští šmejdi. Musíme proti nim tvrdě bojovat," uvedla na adresu sousední země.

Historicky první projev Kimovy sestry před domácím publikem může poukazovat na její rostoucí moc v rámci nejužšího vedení autoritářské KLDR a ještě umocňovat severokorejskou hrozbu směrem k sousední Jižní Koreji, podotýká agentura Associated Press.

V posledních letech se o ní opakovaně hovořilo jako o možné nástupkyni současného vůdce. Ačkoliv někteří experti pochybují, že by v čele autoritářské země, kterou řídí mocná elita mužů, mohla spočinout žena, jiní ji kvůli její minulosti považují za Kimovu přirozenou nástupkyni.

Do úzkého vedení KLDR se čtyřiatřicetiletá Jo-čong dostala již jako velmi mladá. V roce 2008 působila jako asistentka svého otce Kim Čong-ila, tehdejšího severokorejského vůdce. Po jeho smrti v roce 2011 stála po boku svého bratra, se kterým navštěvovala nejvýznamnější zahraniční jednání jako například setkání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Pokud by jednou do čela KLDR nastoupila, k uvolnění poměrů by podle expertů nedošlo - spíše naopak. Z omezených informací o jejích postojích lze usuzovat, že by držela nad zemí s 25 miliony obyvateli stejně pevnou ruku. "Je docela dobře možné, že by se pak ukázala ještě jako víc tyranská než její bratr, otec nebo dědeček," uvedl pro zpravodajský kanál VICE News odborník na KLDR Sung-Yoon Lee.