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Zahraničí

Kim žije. Severokorejský diktátor dorazil vlakem do Číny

ČTK
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Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do čínského Tan-tungu na severokorejsko-čínské hranici. Informoval o tom Reuters s odvoláním na jihokorejskou tiskovou agenturu Jonhap. V posledních dnech se spekulovalo o Kimově zdravotním stavu.

FILE PHOTO: North Korean leader Kim Jong Un in Pyongyang
Severokorejský vůdce Kim Čong-un během konference velitelů jednotek severokorejské armády v Pchjongjangu. Snímek zveřejnila 24. října 2026 severokorejská státní agentura KCNA. Jeho pravost nemohla agentura Reuters nezávisle ověřit.Foto: REUTERS – KCNA
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Podle Jonhapu přicestoval Kim vlakem po novém mostě přes hraniční řeku Ja-lu (korejsky Amnokkang) mezi severokorejským městem Sinuidžu a Tan-tungem. Ten přitom obě země otevřely teprve minulý týden, 12 let po jeho dokončení.

Agentura Kjódó v sobotu s odvoláním na diplomatické zdroje uvedla, že ve městě na hranicích s KLDR byla zavedena přísná dopravní omezení, což ihned vyvolalo úvahy, že se čeká návštěva vysokého severokorejského představitele.

Spekulace o zdravotním stavu

Kim Čong-un se v poslední době přestal objevovat na veřejnosti a znovu se objevily spekulace, že zemřel - údajně v pekingské nemocnici na krvácení do mozku. Severokorejský oficiální list Rodong Sinmun poté tento týden zveřejnil fotografie zachycující 42letého diktátora, jak si společně s dcerou prohlíží výstavu oblečení a obuvi.

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Čína je největším obchodním partnerem a významným spojencem Pchjongjangu, ačkoli v průběhu let vyjadřovala nesouhlas s jeho raketovými testy. Severokorejský vůdce Kim Čong-un loni v září v Pekingu přihlížel vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Bylo to poprvé za několik desetiletí, kdy se nejvýše postavený představitel KLDR objevil na čínské vojenské přehlídce.

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Čínský prezident Si Ťin-pching letos v červnu absolvoval státní návštěvu Severní Koreje, což podle Reuters ukazuje na zlepšující se vztahy mezi těmito státy.

Čína bude příští měsíc v Šen-čenu hostit summit Fóra pro asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci (APEC), kterého se má zúčastnit americký prezident Donald Trump. Ten usiluje o jednání s KLDR, ale podle páteční zprávy agentury Reuters americké a jihokorejské úřady považují šance na jeho setkání s Kimem v tomto roce za mizivé.

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