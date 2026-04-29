Kim velebil sebevrahy z války proti Ukrajině. Přiznal praxi, již popsaly tajné služby

Severokorejský vůdce Kim Čong-un tento týden veřejně pochválil vojáky, kteří podle něj v bojích proti ukrajinským silám v ruské Kurské oblasti spáchali sebevraždu, aby nepadli do zajetí ukrajinské armády. Vyplývá to z přepisu jeho projevu zveřejněného severokorejskou státní agenturou KCNA, o němž informovala agentura Reuters.
Kim vystoupil při slavnostním dokončení památníku severokorejským vojákům, kteří padli v bojích za Rusko. V projevu, adresovaném ruským představitelům a rodinám padlých, poprvé veřejně zmínil, jak daleko podle něj vojáci zašli, aby nepadli do rukou nepřítele. "Hrdiny nejsou jen ti, kteří bez váhání zvolili cestu sebezničení a sebevraždy, aby uhájili velkou čest, ale také ti, kteří padli při bojích v čele útoků," citovala Kimova slova agentura Reuters.
Podle jihokorejských, ukrajinských a západních představitelů vyslala Severní Korea do bojů po boku Ruska v Kurské oblasti přibližně 14.000 až 15.000 vojáků. Tyto síly tam pomáhaly zastavit ukrajinskou invazi, spuštěnou v létě 2024. Podle informovaných činitelů severokorejské jednotky utrpěly těžké ztráty a že v bojích mohlo zahynout přes 6000 vojáků. Moskva ani Pchjongjang tato čísla nepotvrdily.
Reuters s odvoláním na zpravodajské informace a svědectví přeběhlíků potvrdil, že existují důkazy o tom, že severokorejští vojáci se uchylovali k sebevraždě či k odpálení granátu, aby se vyhnuli zajetí.
Britská stanice BBC k tématu uvedla, že severokorejští vojáci jsou dlouhodobě vychováváni v přesvědčení, že zajetí představuje vlastizradu. Odkázala také na reportáž jihokorejské televize, v níž jeden ze severokorejských válečných zajatců na Ukrajině před kamerou uvedl, že lituje, že si nevzal život.
List The Guardian připomněl, že dva Severokorejci byli na Ukrajině zajati. Podle dostupných informací se také oni pokusili odpálit granáty, což se jim kvůli zraněním nepodařilo. Podle deníku měli vojáci od severokorejského vedení výslovné pokyny spáchat v případě hrozícího zajetí sebevraždu.
Kim pronesl projev za účasti ruských představitelů, mimo jiné ministra obrany Andreje Belousova a předsedy dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina.
Podle jihokorejských zpravodajských služeb obdržel Pchjongjang od Moskvy za vojenskou pomoc ekonomickou a vojensko-technologickou podporu. V červnu 2024 Kim a ruský prezident Vladimir Putin podepsali dohodu o vzájemné pomoci v případě agrese proti některé ze zemí.
Nenechte si ujít: "Pokud by KLDR nepodporovala Moskvu, Ukrajina by pomocí svých partnerů už dávno získala zpět všechna okupovaná území," řekl Budanov.
Muž v Londýně pobodal dva Židy. Podle policie šlo o teroristický útok
Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě.
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
To už namíchlo i Putina. Ukrajinci decimují kritické cíle v hloubi Ruska
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina zesiluje útoky na civilní cíle, a viní ji z terorismu. Jeho podrážděný výrok přichází ve chvíli, kdy ukrajinské síly zasáhly základnu raket Iskander na Krymu a zároveň opakovaně útočí na ropnou infrastrukturu v černomořském přístavu Tuapse. A do třetice hlásí Ukrajinci další cíl, tentokrát až 1500 km od hranic.
ŽIVĚ Od začátku války Írán popravil nejméně 21 lidí a přes 4000 jich zadržel, uvádí OSN
Íránské úřady od počátku války popravily nejméně 21 lidí a dalších více než 4000 jich zadržely, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Devět z popravených bylo k trestu smrti odsouzeno za činy související s lednovými protirežimními protesty, deset za údajné členství v opozičních uskupeních a dva na základě obvinění ze špionáže.
Šokující informace z fotbalové kauzy: švindl nevyšel, šíbr udělal z viníků prostituty
Do bizarních momentů roste fotbalová kauza, která propukla na konci března letošního roku v souvislosti s podezřením na korupci a takzvaný match fixing, tedy ovlivňování zápasů. Jednou z ústředních postav rozsáhlé sítě navázané na zahraniční gangy má být Daniel Černaj, notoricky známá kontroverzní postava fotbalového prostředí.