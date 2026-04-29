29. 4. Robert
Kim velebil sebevrahy z války proti Ukrajině. Přiznal praxi, již popsaly tajné služby

Zahraničí,ČTK

Severokorejský vůdce Kim Čong-un tento týden veřejně pochválil vojáky, kteří podle něj v bojích proti ukrajinským silám v ruské Kurské oblasti spáchali sebevraždu, aby nepadli do zajetí ukrajinské armády. Vyplývá to z přepisu jeho projevu zveřejněného severokorejskou státní agenturou KCNA, o němž informovala agentura Reuters.

Inauguration of the Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations honouring North Korean troops killed while fighting for Russia in the war against Ukraine, in Pyongyang
Severokorejští vojáci jsou dlouhodobě vychováváni v přesvědčení, že zajetí představuje vlastizradu. Při slavnostním dokončení památníku severokorejským vojákům, kteří padli v bojích za Rusko, o tom mluvil Kim Čong-unFoto: KCNA
Kim vystoupil při slavnostním dokončení památníku severokorejským vojákům, kteří padli v bojích za Rusko. V projevu, adresovaném ruským představitelům a rodinám padlých, poprvé veřejně zmínil, jak daleko podle něj vojáci zašli, aby nepadli do rukou nepřítele. "Hrdiny nejsou jen ti, kteří bez váhání zvolili cestu sebezničení a sebevraždy, aby uhájili velkou čest, ale také ti, kteří padli při bojích v čele útoků," citovala Kimova slova agentura Reuters.

Související

Podle jihokorejských, ukrajinských a západních představitelů vyslala Severní Korea do bojů po boku Ruska v Kurské oblasti přibližně 14.000 až 15.000 vojáků. Tyto síly tam pomáhaly zastavit ukrajinskou invazi, spuštěnou v létě 2024. Podle informovaných činitelů severokorejské jednotky utrpěly těžké ztráty a že v bojích mohlo zahynout přes 6000 vojáků. Moskva ani Pchjongjang tato čísla nepotvrdily.

Reuters s odvoláním na zpravodajské informace a svědectví přeběhlíků potvrdil, že existují důkazy o tom, že severokorejští vojáci se uchylovali k sebevraždě či k odpálení granátu, aby se vyhnuli zajetí.

Související

Britská stanice BBC k tématu uvedla, že severokorejští vojáci jsou dlouhodobě vychováváni v přesvědčení, že zajetí představuje vlastizradu. Odkázala také na reportáž jihokorejské televize, v níž jeden ze severokorejských válečných zajatců na Ukrajině před kamerou uvedl, že lituje, že si nevzal život.

List The Guardian připomněl, že dva Severokorejci byli na Ukrajině zajati. Podle dostupných informací se také oni pokusili odpálit granáty, což se jim kvůli zraněním nepodařilo. Podle deníku měli vojáci od severokorejského vedení výslovné pokyny spáchat v případě hrozícího zajetí sebevraždu.

Kim pronesl projev za účasti ruských představitelů, mimo jiné ministra obrany Andreje Belousova a předsedy dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina.

Podle jihokorejských zpravodajských služeb obdržel Pchjongjang od Moskvy za vojenskou pomoc ekonomickou a vojensko-technologickou podporu. V červnu 2024 Kim a ruský prezident Vladimir Putin podepsali dohodu o vzájemné pomoci v případě agrese proti některé ze zemí.

"Pokud by KLDR nepodporovala Moskvu, Ukrajina by pomocí svých partnerů už dávno získala zpět všechna okupovaná území," řekl Budanov.

"Pokud by KLDR nepodporovala Moskvu, Ukrajina by pomocí svých partnerů už dávno získala zpět všechna okupovaná území," řekl Budanov. | Video: Michaela Lišková
Mohlo by vás zajímat
Policista usměrňuje děti poté, co byly v londýnské čtvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita, pobodány dvě osoby. Foto z 29. dubna 2026.
Muž v Londýně pobodal dva Židy. Podle policie šlo o teroristický útok

Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě.

Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají také na svědomí Ukrajinci.
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic

Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.

Russian President Putin chairs a meeting in Moscow
To už namíchlo i Putina. Ukrajinci decimují kritické cíle v hloubi Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina zesiluje útoky na civilní cíle, a viní ji z terorismu. Jeho podrážděný výrok přichází ve chvíli, kdy ukrajinské síly zasáhly základnu raket Iskander na Krymu a zároveň opakovaně útočí na ropnou infrastrukturu v černomořském přístavu Tuapse. A do třetice hlásí Ukrajinci další cíl, tentokrát až 1500 km od hranic.

