Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Kim se dočkal vlastní sochy už za života. Experti mluví o neobvyklém signálu režimu

Zahraničí,ČTK

Severní Korea o víkendu odhalila sochu svého vůdce Kim Čong-una. Tato pocta je podle odborníků obvykle vyhrazená zesnulým členům vládnoucí dynastie Kimů, píše agentura AFP.

Severní Korea je poseta obrovskými sochami uctívajícími předky současného severokorejského vůdce.
Severní Korea je poseta obrovskými sochami uctívajícími předky současného severokorejského vůdce.Foto: KCNA
Reklama

Severokorejská státní televize podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení nedávno odvysílala záběry sochy, která znázorňuje horní polovinu těla usmívajícího se Kima s pravou rukou v kapse rozevlátého kabátu a levou na spoušti v momentě, kdy slavnostně zahajuje jeden z rozvojových projektů.

Podle francouzského webu Le Figaro, který sobotní záběry zveřejnil, má dílo podtrhnout vůdcovu neustálou snahu podporovat nové iniciativy v oblasti regionálního rozvoje a výstavby po celé zemi.

Související

"Socha je obzvláště pozoruhodná, protože je velmi neobvyklé, aby režim vytvořil sochu na počest ještě žijícího vůdce," řekl Lim Ul-čchul, odborník na KLDR z jihokorejské univerzity Kjongnam.

Severní Korea je poseta obrovskými sochami uctívajícími předky současného severokorejského vůdce - jeho dědečka Kim Ir-sena a otce Kim Čong-ila, první dva představitele vládnoucí rodinné dynastie. Čínský prezident Si Ťin-pching přivezl do Pchjongjangu v roce 2019 bustu představující současného vůdce Kima.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Neužil v roli místního policajta se Stanislavem Majerem coby mafiánem Asasínem v lupičské komedii Poberta.
Václav Neužil v roli místního policajta se Stanislavem Majerem coby mafiánem Asasínem v lupičské komedii Poberta.
Václav Neužil v roli místního policajta se Stanislavem Majerem coby mafiánem Asasínem v lupičské komedii Poberta.

Krádež během pandemie. Do kin jde nová česká zlodějská komedie Poberta

V režii Ondřeje Hudečka, který jako první český režisér zvítězil na prestižním filmovém festivalu v Sundance, vznikl film Poberta s výrazným hereckým obsazením. Hlavního antihrdinu, zlodějíčka Lupyna, ztvárnil Matyáš Řezníček a spolu s ním si zahráli např. Václav Neužil, Stanislav Majer, Denisa Barešová, Lukáš Příkazký nebo Jiří Vyorálek. Snímek má premiéru 5. března.

Petr Macinka, ministr zahraničí, Andrej Babiš, premiér, politik
Petr Macinka, ministr zahraničí, Andrej Babiš, premiér, politik
Petr Macinka, ministr zahraničí, Andrej Babiš, premiér, politik

Nová éra "nevydaného" Babiše. Expert řekl, čím vynikne a jak to bude mít s Macinkou

Bude zpětně čtvrtek 5. března 2026 hodnocen jako den, který uvolnil ruce Andreji Babišovi (ANO) a umožnil posunout vládnutí s SPD a Motoristy do kvalitativně nové roviny? Odpověď na tuto otázku zatím neznáme, přesto má smysl si ji položit. Takřka jisté je ovšem jedno: sněmovna Babiše k trestnímu stíhání ve čtvrtek nevydá, říká politolog a expert na politický marketing Otto Eibl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama