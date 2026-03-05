Kim se dočkal vlastní sochy už za života. Experti mluví o neobvyklém signálu režimu

Severní Korea o víkendu odhalila sochu svého vůdce Kim Čong-una. Tato pocta je podle odborníků obvykle vyhrazená zesnulým členům vládnoucí dynastie Kimů, píše agentura AFP.
Severokorejská státní televize podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení nedávno odvysílala záběry sochy, která znázorňuje horní polovinu těla usmívajícího se Kima s pravou rukou v kapse rozevlátého kabátu a levou na spoušti v momentě, kdy slavnostně zahajuje jeden z rozvojových projektů.
Podle francouzského webu Le Figaro, který sobotní záběry zveřejnil, má dílo podtrhnout vůdcovu neustálou snahu podporovat nové iniciativy v oblasti regionálního rozvoje a výstavby po celé zemi.
"Socha je obzvláště pozoruhodná, protože je velmi neobvyklé, aby režim vytvořil sochu na počest ještě žijícího vůdce," řekl Lim Ul-čchul, odborník na KLDR z jihokorejské univerzity Kjongnam.
Severní Korea je poseta obrovskými sochami uctívajícími předky současného severokorejského vůdce - jeho dědečka Kim Ir-sena a otce Kim Čong-ila, první dva představitele vládnoucí rodinné dynastie. Čínský prezident Si Ťin-pching přivezl do Pchjongjangu v roce 2019 bustu představující současného vůdce Kima.
