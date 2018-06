Začínal jako bodyguard, vyšplhal až do vedení KLDR. Pro Trumpa je Kimův rozvědčík klíčovou spojkou

Zřejmě třiasedmdesátiletý generál Kim Jong-čchol se profiluje jako muž číslo dvě severokorejského režimu. Nyní vede klíčová jednání před summitem amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Singapuru.

New York - Už skoro půlstoletí je nablízku rodině severokorejských diktátorů, žádná z čistek ho neposlala do vězení ani na popraviště.

Začínal jako bodyguard, pak se z něj stal čtyřhvězdičkový generál, ředitel rozvědky, šéf pro vyjednávání s Jižní Koreou… A nyní je pro vůdce Kim Čong-una hlavním styčným důstojníkem v rozhovorech s Američany před historickým summitem s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

Generál Kim Jong-čchol je klíčovým mužem pro schůzku obou politiků v Singapuru. Je důvěrníkem severokorejského vůdce. V Pchjongjangu to byl on, kdo vedl delegaci KLDR při návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea.

Na konci minulého týdne navíc přijel do Spojených států jako první vysoce postavený Severokorejec po osmnácti letech. Trump jej přijal v Bílém domě.

Aby mohl Kim Jong-čchol do New Yorku přijet, musela mu americká vláda dokonce udělit výjimku ze sankcí.

Z bodyguarda v šéfa rozvědky

Stejně jako u jiných Severokorejců není ani v jeho případě v zahraničí známé jeho přesné datum narození. Neví se ani detailnější zprávy o jeho kariérním vzestupu. Pravděpodobně je mu 73 let.

Někdy po roce 1965 se dostal do týmu bezpečnostní ochranky tehdejšího vůdce Kim Ir-sena. Tam působil až do sedmdesátých let. Pak začal pracovat pro rozvědku a ministerstvo obrany.

Obávanou severokorejskou rozvědku vedl v letech 2009 až 2016. Její operace zahrnovaly například potopení jihokorejské korvety Čonan v roce 2010. Na palubě zahynulo šestačtyřicet jihokorejských námořníků.

Letos Kim Jong-čchol doprovázel vůdcovu sestru na návštěvě olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu a na slavnostním koncertě se představil hostitelům: "Dobrý den, já jsem ten, koho viníte z potopení Čonanu." S jeho zkušenostmi a postavením se nepochybně musel podílet i na vraždě Kimova bratra loni v únoru na letišti v Kuala Lumpuru.

Nyní oficiálně zastává pozici místopředsedy vládnoucí Korejské strany práce. Dá se tedy říci, že jak formálně, tak ve skutečnosti je v Severní Koreji mužem číslo dvě po Kim Čong-unovi.

Podle serveru North Korean Leadership Watch ovládá několik jazyků a s Jihokorejci jednal opakovaně od devadesátých let. Když se Kim Čong-un letos dvakrát sešel s jihokorejským prezidentem, Kim Jong-čchol ho doprovázel.

"Lidé, kteří s nim jednali, ho považují za velmi inteligentního a ostražitého," řekl britskému deníku The Guardian bývalý expert americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Robert Carlin.

Odzbrojí se?

Donald Trump a Kim Čong-un se s největší pravděpodobností sejdou v Singapuru za osm dní, v úterý 12. června. Ve městě už zástupci obou stran dojednávají logistiku a bezpečnostní zajištění summitu. Zároveň se scházejí američtí a severokorejští vyjednavači v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi.

Trump jde do rozhovorů s tím, že Severní Korea se musí vzdát jaderných zbraní. Americká televize NBC ale nedávno odvysílala reportáž o nejnovější analýze amerických specialistů ze CIA, která předpokládá, že Kim Čong-un se nebude chtít vzdát celého atomového arzenálu.

