Kim Čong-un sesadil šéfa tajné policie. Prý kvůli korupci a mučení, uvedla jihokorejská vláda

před 11 hodinami

Severokorejský diktátor Kim Čong-un již minulý měsíc údajně kvůli korupci, zneužívání moci a mučení sesadil ministra státní bezpečnosti Kim Won-honga. Bez detailů to uvedla jihokorejská vláda. Šéf tajné policie Kim Won-hong byl vnímán jako blízký spojenec Kim Čong-una a jeho odstranění může vyvolat nestabilitu ve vedení země. Ověřit tuto zprávy ale není možné: KLDR se o Kim Won-hongovi v poslední době nezmínila a jihokorejská vláda neupřesnila, jak tuto informaci získala.

Soul/Pchjongjang - Severokorejský vůdce Kim Čong-un podle informací, které v pátek zveřejnila Jižní Korea, minulý měsíc sesadil ministra státní bezpečnosti Kim Won-honga. Důvodem údajně byla korupce, zneužívání moci a mučení páchané jeho úřadem, napsala agentura AP.

Jak uvedl mluvčí jihokorejského ministerstva pro sjednocení, šéf tajné policie Kim Won-hong byl vnímán jako blízký spojenec Kim Čong-una a jeho odstranění může vyvolat nestabilitu ve vedení země, protože mezi vládní elitu vnese ještě více strachu.

Ověřit zprávy o odvolání šéfa tajné policie není možné; KLDR se o Kim Won-hongovi v poslední době nezmínila a jihokorejská vláda neupřesnila, jak tuto informaci získala.

Od převzetí moci provedl Kim Čong-un rozsáhlou čistku mezi vysokými vládními činiteli, které se v roce 2013 nevyhnul ani jeho strýc Čang Song-tchek, který byl popraven poté, co se údajně přiznal k pokusu o převrat. Čang byl do té doby považován za hlavní postavu v pozadí vlády a pomohl severokorejskému vůdci, dokud byl ještě nezkušený, upevnit moc poté, co v prosinci 2011 zemřel Kim Čong-il.

autor: ČTK