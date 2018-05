Kim Čong-un se zlobí, vadí mu tlak Američanů. Pokud zruší schůzku, Trumpa poníží a zesměšní

před 1 hodinou

Severní Korea si začala klást tvrdé podmínky ohledně schůzky s americkým prezidentem. Odmítá tlak na rychlé odevzdání atomových zbraní.

Washington/Pchjongjang - Místo historické schůzky hrozí historická ostuda. Severní Korea couvá z už dohodnutého summitu svého vůdce Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapuru.

V úterý 12. června tak může být obyčejný den, a ne celým světem sledované podání rukou.

Pchjongjang nejprve kritizoval společné americko-jihokorejské cvičení. Ve středu přišla další, ještě vážnější výhrada. Pokud prý bude americká strana tlačit na rychlé jaderné odzbrojení Severokorejců, není důvod se scházet. Podle japonského listu Asahi Spojené státy požadovaly, aby KLDR během půl roku odeslala do zámoří některé své jaderné hlavice, mezikontinentální balistické rakety a další jaderný materiál.

"Jestliže nás chtějí zahnat do kouta a donutit nás k jednostrannému opuštění jaderné síly, ztratíme zájem o rozhovory a přehodnotíme svoji účast na summitu," cituje agentura KCNA severokorejského viceprezidenta Kim Kje-gvana.

Necelý měsíc před schůzkou jsou pro Bílý dům takové poznámky nepříjemné. Trump několikrát na sociální síti Twitter i ve svých projevech Kim Čong-una pochválil. Označil ho za čestného muže. Připravoval se na to, jak severokorejskou krizi vyřeší a přičte si to jako svůj velký diplomatický úspěch.

Kdyby Kim odmítl do Singapuru přijet, vystavil by Trumpa v USA kritice za naivitu a špatný úsudek. Otázkou je, jak by na to takto ponížený americký prezident reagoval. Ještě loni Severokorejcům hrozil "ohněm a zlobou".

Američané nyní tvrdí, že jsou stále připraveni na summit. "Uvidíme, jak to dopadne," řekl pouze Trump podle listu USA Today.

Nepříjemný poradce Bolton

Ještě minulý týden jednal přímo v Pchjongjangu americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Hovořil pak s novináři o ukončení nepřátelství mezi Severní Koreou a Spojenými státy.

Teď ale Severokorejci říkají, že rychlé zbavení se atomových zbraní a balistických raket pro ně není přijatelné. Optimistická atmosféra, nastolená nedávnou schůzkou lídrů Severní a Jižní Koreje, se vytrácí.

Celému sporu navíc nepomáhá výběr Trumpova nového poradce pro národní bezpečnost. John Bolton před více než deseti lety, ještě v roli amerického velvyslance při OSN, Severní Koreu ostře kritizoval. Na jednom jednání řekl do očí severokorejské delegaci, že její země je velkým koncentračním táborem. Delegace pobouřeně odešla z místnosti.

Radikálního "jestřába" Boltona, který svého času prosazoval například vojenský úder na Írán, nakonec tehdejší prezident George W. Bush z funkce odvolal.

Po letech se ale Bolton vrátil jako Trumpův poradce. A opět Severokorejce "zlobí".

Například tím, že Kim Čong-un bude muset jednostranně odevzdat všechny atomové zbraně, a to najednou, nikoliv postupně. Až teprve potom se prý bude uvažovat o ekonomické pomoci KLDR.

Ve stopách Kaddáfího

Bolton navrhl takzvanou libyjskou cestu. Tedy podle vzoru Libye, která se vzdala programu zbraní hromadného ničení v roce 2004 výměnou za zrušení mezinárodní izolace.

Režim diktátora Muammara Kaddáfího ovšem skončil špatně. V roce 2011 jej svrhli povstalci za pomoci USA, Velké Británie a Francie. Kaddáfího zavraždili rebelové na ulici ve městě Syrta.

