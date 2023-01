Vůdcova milovaná dcera. Kim vodí desetiletou dívku mezi vojáky a má s ní velké plány

Až do loňského listopadu mohli Severokorejci pouze hádat, zda má jejich vůdce potomka. Už před jedenácti lety viděli na fotografiích první dámu Ri Sol-ču těhotnou, vláda narození dítěte Kim Čong-una neoznámila. Až v poslední době se po boku diktátora začala objevovat mladá dívka, kterou propaganda označuje za Kimovu "milovanou dceru".

Kim Čong-un s dcerou navštívili inženýry vyrábějící rakety. | Foto: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) KCNA via REUTERS

Jméno ani věk dívky severokorejská státní média nezveřejnila. Jediné, co ukázala, jsou fotografie, jak spolu s rodiči, především s Kim Čong-unem, sleduje test nové rakety Hwasong-17, schopné zasáhnout území USA. Nejnovější fotky z Nového roku zase zachycovaly její návštěvu inženýrů vyrábějících zbraně v doprovodu otce. Ti si s "milovanou dcerou" podávali ruce a klaněli se jí.

Podrobnější informace o dívce přinesly až jihokorejské tajné služby, které částečně čerpaly i ze zpráv, jež médiím prozradil bývalý americký profesionální basketbalista Dennis Rodman, který KLDR v roce 2013 navštívil. "Držel jsem jejich dceru Ču-e a mluvil také s paní Ri. (Kim) je dobrý otec a má krásnou rodinu," uvedl Rodman podle deníku The Guardian po návratu z nejuzavřenější země světa.

Soul zjistil, že Kim Ču-e je mezi devíti a deseti lety, což odpovídá době, kdy byla na fotografiích manželka vůdce Ri Sol-ču v očekávání. Ta má se severokorejským diktátorem údajně tři děti. Prvorozeným je zřejmě syn, u nejmladšího potomka se neví ani to, jakého je pohlaví, píše americký deník New York Times.

Jisté podle odborníků je, že Kimovy děti žijí obklopeny luxusem. Hlavní sídlo rodiny by mělo být na východním pobřeží země, kde mají k dispozici soukromé plavecké bazény se skluzavkami, tenisové a fotbalové hřiště anebo sportovní stadiony, popisuje list New York Post. Kim s manželkou a dětmi také údajně využívají patnáct domů a paláců rozptýlených po celé Severní Koreji. K přesunům mezi nimi prý využívají nenápadné vlaky nebo podzemní tunely, aby se vyhnuli pozornosti satelitů.

"(Ču-e) má hezký život. Se svými sourozenci má spoustu chův a hospodyň, stále ale tráví mnoho času se svými rodiči," domnívá se odborník na KLDR Michael Madden, který zároveň zanalyzoval snímky severokorejského diktátora s jeho dcerou: "Když se podíváte na fotografie, jak ji drží za ruku, vidíte určitou úroveň intimity. Je vidět, že je na to zvyklá," odhaduje.

Povede Kimova dcera jednou zemi?

Experti na KLDR se zároveň dohadují, co představení Ču-e veřejnosti znamená a zda to může značit, že si ji Kim vybral jako svou budoucí nástupkyni a pokračovatelku dynastie Kimů, která zemi vede od 40. let. "Fotografie jsou pravděpodobně součástí pečlivě plánovaného programu, jak ukázat Severokorejcům, že Kim Ču-e se stane následovnicí," usuzuje Cheong Seong-chang, který se vládnoucí rodinou zabývá v korejském think-tanku Sejong Institute.

Pokud by tomu tak bylo, pravděpodobně by se Ču-e vyhnula problémům, které měl při svém nástupu k moci sám Kim Čong-un. Jeho otec Kim Čong-il si ho vybral už v mládí, informoval o tom ale jen svůj nejužší kruh spolupracovníků. Širší vedení strany se s plánem začalo seznamovat až v roce 2008, kdy bývalého severokorejského vůdce postihl infarkt. Veřejnost poprvé spatřila tehdy šestadvacetiletého Kima až v roce 2010, tedy pouze rok předtím, než stanul v čele diktatury.

"(Kim Čong-un) chce, aby se jeho následovník vyhnul uspěchanému a zrychlenému předání moci a také skepticismu ze zahraničí, kterým si sám musel projít," cituje Cheonga list New York Times. K této domněnce podle magazínu The Diplomat přispívá i severokorejská propaganda, která nedávno začala šířit informace o tom, že už v mladém věku, teprve v patnácti letech, dával Kim Čong-un příkazy armádním jednotkám.

Pokud by volba nakonec skutečně padla na Ču-e, šlo by o neobvyklý krok, protože KLDR je silně patriarchální země a nikdy v jejím čele nestála žena. Postupně se však do vrcholových pozic ve vládě ženy dostávají a země má i ministryni zahraničí. "Je předčasné usuzovat, že se Ču-e stane následovnicí, hlavně pokud má její otec syna," myslí si severokorejský uprchlík Ahn Chan-il, který nyní vede v Soulu výzkumný institut. Ani Kim Čong-un však v očích zahraničních pozorovatelů nebyl favorizovaným nástupcem, protože se narodil jako nejmladší ze tří bratrů.

Pro běžné občany by ale zas takový rozdíl nebyl, pokud by jim vládla žena, myslí si Ahn Chan-li. "Severokorejci berou nástupnictví Kimovy rodiny za dané, protože nikdy nezažili svobodné volby. Nezajímá je tolik, kdo jim bude vládnout, ale to, kdo udělá jejich život lepší než Kim Čong-un," uvádí.