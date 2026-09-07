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Zahraničí

Kim Čong-un chce silnější námořnictvo, do služby vstoupil další torpédoborec

ČTK
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Severokorejský vůdce Kim Čong-un uvedl, že KLDR posiluje své vojenské námořnictvo. Stalo se tak při ceremoniálu vstupu do služby nového torpédoborce, uvedla v pondělí agentura Reuters s odkazem na severokorejská média. Nová loď je podle něj součástí státního severokorejského systému jaderného odstrašení.

North Korean leader Kim Jong Un attends the commissioning ceremony of the destroyer "Kang Kon", at Wonsan Port
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v doprovodu své dcery Kim Ču-ae se 6. září 2026 účastní ceremoniálu uvedení torpédoborce Kang Kon do služby v přístavu Wonsan v Severní Koreji.Foto: REUTERS – KCNA
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Severokorejské námořnictvo má podle Kima odstrašit nepřátele KLDR, za které obvykle považuje tamní režim Spojené státy či Jižní Koreu, od pokusu o námořní invazi. Nový torpédoborec Kang Kon bude podle něj schopen provádět "zničující odvetní údery" na nepřátele. Jedná se o druhý torpédoborec tohoto druhu, který zahájil letos službu v severokorejském námořnictvu.

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"Nadešel čas, abychom uplatňovali naši suverenitu na moři a pod vodou," uvedl Kim při ceremoniálu.

V červnu, když vstoupil do služby torpédoborec Čche Hjon, Kim uvedl, že námořnictvo je nejslabší složkou severokorejských ozbrojených sil. Tehdy také oznámil, že Severní Korea v příštích pěti letech postaví každý rok dvě válečné lodě o výtlaku 5000 tun.

Severní Korea opakovaně kritizuje USA, Jižní Koreu či Japonsko za námořní cvičení těchto zemí u Korejského poloostrova. KLDR čelí sankcím OSN kvůli svému vojenskému jadernému programu a výrobě balistických střel.

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