Nejhorší sektářská tragédie poslední doby. Vůdce nechal vyhladovět 190 dětí

Keňský soud v pondělí shledal vůdce hladovějící sekty Paula Mackenzieho a 29 dalších lidí vinnými z vraždy v souvislosti se smrtí 190 dětí a jednoho dospělého. Konečný rozsudek padne 6. listopadu. Napsala to agentura Reuters, podle níž je případ jednou z nejhorších tragédií spojených se sektami v nedávné světové historii.
Prokurátoři uvedli, že Mackenzie a jeho církev Good News International Church (Mezinárodní církev Dobrých zpráv) zorganizovali křesťanskou sektu věřící v konec světa a stoupencům v březnu 2023 v lese Shakahola na jihovýchodě nařídili, aby vyhladověli sami sebe i své děti k smrti. Měli se tak dostat do nebe ještě před údajným koncem světa.
Soudkyně při více než osmihodinovém jednání uvedla, že v některých případech byly děti izolovány a bylo jim odepřeno jídlo, zatímco tomu přihlíželi rodiče.
Mackenzie sedící vedle své manželky, která je jednou ze spoluobžalovaných, obvinění z vraždy popřel s tím, že oběti k hladovění nenutil. Soud tento argument zamítl. Vůdce sekty při vynesení rozsudku mlčel a upřeně hleděl do prázdna.
K soudu v Mombase se dostavili také pozůstalí některých obětí. Dvaašedesátiletý Francis Wanje kvůli sektě přišel o osm členů rodiny, včetně dvou vnoučat. Reuters řekl, že to rodinu psychicky poznamenalo a že v tento den doufal.
Zakazoval dětem školu i návštěvy nemocnic
Lidé obeznámení s činností sekty uvedli, že Mackenzie naplánoval hromadné vyhladovění ve třech fázích: nejprve děti, poté ženy a mladí muži a nakonec zbývající muži.
Bývalý taxikář Mackenzie totiž zakazoval členům sekty posílat děti do školy a v případě nemoci chodit do nemocnice, přičemž tyto instituce označoval za satanské. Sektáři žili v provizorních příbytcích z fólií a došků, které Mackenzie rozdělil na oblasti s biblickými názvy, jako je Jeruzalém a Judea.
Tíživá situace Mackenzieových stoupenců začala vyplouvat na povrch v polovině března 2023, kdy jeden z místních oznámil policii, že jeho bratr a manželka na Mackenzieho příkaz nechali své děti v lese vyhladovět k smrti. Mackenzie byl zatčen, ale propuštěn na kauci.
Policie ho v dubnu 2023 znovu zatkla, začala systematicky prohledávat les a exhumovat hromadné mělké hroby, v nichž objevila přes 400 těl. Mnohá byla ve značném rozkladu, identifikovat se podařilo pouze 26 z nich. Pondělní rozsudek se týká 191 úmrtí, zatímco vyšetřování ostatních stále probíhá.
Tragédie vyvolala otázky, jak mohl Mackenzie pokračovat ve své činnosti, přestože byl v hledáčku úřadů už od policejní razie v roce 2017. O dva roky později úřady uzavřely jeho kostel a on se přestěhoval do lesa.
Případ také vyvolal výzvy k přísnějšímu dohledu nad církvemi a dalšími náboženskými organizacemi v Keni, kde náboženská víra hraje ve veřejném životě významnou roli. Keňský prezident William Ruto v roce 2023 řekl, že vládní orgány měly být schopny těmto úmrtím zabránit a že za ně přebírá odpovědnost.
Mackenzie čelí dalším obviněním v souvislosti s úmrtími v lese, včetně obvinění souvisejících s terorismem. Ta ale popírá. Prokuratura rovněž tvrdí, že zatímco byl Mackenzie ve vazbě, nařídil smrt 52 lidí ve vesnici Kwa Binzaro zhruba 30 kilometrů od Shakaholy. Vůdce sekty se v tomto případě prohlásil za nevinného.
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