Kellner se po havárii nedočkal rychlé pomoci. Soudní znalec ztrhal žalovanou firmu

Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge (TML) neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. V pondělí to u soudu v Anchorage řekl soudní znalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor.
Informovala o tom aljašská televizní stanice KTUU. Proces týkající se pádu vrtulníku, při němž v březnu 2021 poblíž ledovce Knik zahynul Kellner a čtyři další osoby, pokračuje druhým týdnem.
Rodina zesnulého miliardáře, která žalobu v občanskoprávním procesu podala, společnost viní z usmrcení z nedbalosti. Kellner podle žaloby přežil pád vrtulníku, ale zemřel dříve, než se na místo dostali záchranáři, protože provozovatelé okamžitě nepoznali, že se vrtulník zřítil a na mimořádnou situaci nereagovali včas odpovídajícím způsobem.
Poté, co Taylor zodpověděl otázky prokuratury o postupu TML po havárii, se ho obhájci ptali, zda firma svým jednáním nutně porušila předpisy. Rozlišovali přitom mezi minimálními požadavky a nejlepší praxí. "Myslím, že se pravděpodobně pohybovali v rámci předpisů Federálního úřadu pro letectví, ale považoval bych to za odchylku od nejlepší praxe," řekl znalec.
Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky na Aljašce takzvaný heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Havárii 27. března 2021 přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po neštěstí.
Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) míní, že nehodu způsobilo pochybení pilota, který při pokusu o přistání na horském hřebeni nedokázal adekvátně reagovat na ztrátu vizuálního záchytného bodu kvůli bílé tmě vzniklé v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku.
NTSB uvedl, že nedokáže určit, zda by dřívější pomoc zachránila životy zahynulých cestujících, avšak jeho lékařský tým došel k závěru, že rychlejší záchrana by zmírnila Horváthova zranění.
Horváth v roce 2024 stanici KTUU řekl, že byl několik hodin uvězněn v troskách letadla a že naposledy viděl Kellnera, jak po havárii chodí venku. Kromě Kellnera nehodu nepřežili trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Sean McManamy a Gregory Harms.
Podnikatel a finančník Kellner zahynul ve věku 56 let; byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.
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