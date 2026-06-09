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Zahraničí

Kellner se po havárii nedočkal rychlé pomoci. Soudní znalec ztrhal žalovanou firmu

ČTK

Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge (TML) neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. V pondělí to u soudu v Anchorage řekl soudní znalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor.

Kellner, úmrtí-vrtulník
Kellner, úmrtí-vrtulníkFoto: Reuters
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Informovala o tom aljašská televizní stanice KTUU. Proces týkající se pádu vrtulníku, při němž v březnu 2021 poblíž ledovce Knik zahynul Kellner a čtyři další osoby, pokračuje druhým týdnem.

Rodina zesnulého miliardáře, která žalobu v občanskoprávním procesu podala, společnost viní z usmrcení z nedbalosti. Kellner podle žaloby přežil pád vrtulníku, ale zemřel dříve, než se na místo dostali záchranáři, protože provozovatelé okamžitě nepoznali, že se vrtulník zřítil a na mimořádnou situaci nereagovali včas odpovídajícím způsobem.

Český miliardář Petr Kellner podle žaloby přežil pád vrtulníku, ale zemřel dříve, než se na místo dostali záchranáři, protože provozovatelé okamžitě nepoznali, že se vrtulník zřítil a na mimořádnou situaci nereagovali včas odpovídajícím způsobem.
Český miliardář Petr Kellner podle žaloby přežil pád vrtulníku, ale zemřel dříve, než se na místo dostali záchranáři, protože provozovatelé okamžitě nepoznali, že se vrtulník zřítil a na mimořádnou situaci nereagovali včas odpovídajícím způsobem.Foto: HN - Honza Mudra

Poté, co Taylor zodpověděl otázky prokuratury o postupu TML po havárii, se ho obhájci ptali, zda firma svým jednáním nutně porušila předpisy. Rozlišovali přitom mezi minimálními požadavky a nejlepší praxí. "Myslím, že se pravděpodobně pohybovali v rámci předpisů Federálního úřadu pro letectví, ale považoval bych to za odchylku od nejlepší praxe," řekl znalec.

Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky na Aljašce takzvaný heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Havárii 27. března 2021 přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po neštěstí.

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Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) míní, že nehodu způsobilo pochybení pilota, který při pokusu o přistání na horském hřebeni nedokázal adekvátně reagovat na ztrátu vizuálního záchytného bodu kvůli bílé tmě vzniklé v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku.

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NTSB uvedl, že nedokáže určit, zda by dřívější pomoc zachránila životy zahynulých cestujících, avšak jeho lékařský tým došel k závěru, že rychlejší záchrana by zmírnila Horváthova zranění.

Horváth v roce 2024 stanici KTUU řekl, že byl několik hodin uvězněn v troskách letadla a že naposledy viděl Kellnera, jak po havárii chodí venku. Kromě Kellnera nehodu nepřežili trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Sean McManamy a Gregory Harms.

Podnikatel a finančník Kellner zahynul ve věku 56 let; byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

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