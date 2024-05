Kebab je pro nás jako voda, líčí mladí v Německu. Zdražil tak, že se mluví o stropu

Německá vláda čelí překvapivé krizi. Mladí lidé v zemi jsou nespokojení, že se za poslední dva roky zdvojnásobila cena döner kebabů, které patří mezi nejoblíbenější jídlo v zemi. Kancléř Olaf Scholz přiznal, že se ho studenti na zdražení populárního pokrmu neustále ptají a některé politické strany dokonce navrhují, aby se cena kebabů zastřešila. Berlín by to stálo několik miliard eur.

"Döner kebaby jsou podle mě základní potřeba studentského života. Jako voda," říká pro Aktuálně.cz student z Mnichova Iustin Curcean. "Opravdu si myslím, že to patří ke studentskému životu, a jejich zdražování na nás hodně dopadlo," dodává o něco vážněji.

Inflace zvýšila ceny döner kebabu v Německu v průměru na více než sedm eur (zhruba 174 korun). V Berlíně cena podle doručovací služby Lieferando v lednu dosahovala 7,30 eura (asi 182 korun).

"Dřív jsem si kebab kupoval opravdu hodně často, ale teď už tolik ne. Když vidím, jak je drahý, tak mě na něj trochu přešla chuť," přiznává další student Petr Nguyen.

Kancléř Olaf Scholz musí při veřejných vystoupeních čelit otázkám na rostoucí cenu kebabu a jeho vláda na sociálních sítích vysvětluje, že zdražování částečně způsobují zvyšující se náklady na mzdy a energie. "Je docela zarážející, že kamkoliv přijdu, hlavně mladí lidé se mě ptají, zda by neměla být zavedena cenová brzda pro döner," uvedl Scholz.

Dönerpreisbremse

V němčině se o nápadu hovoří jako o "Dönerpreisbremse" a kromě internetových vtipů se téma začíná objevovat i v politických debatách. Levicová strana Die Linke dokonce zastřešování cen kebabů přidala do svého programu.

Dokument doslova vyzývá k "cenové brzdě kebabu", jak informoval německý časopis Stern. Strana navrhuje, že by cena kebabů měla být omezena na 4,90 eura (asi 122 korun). Další náklady by měl hradit stát, píše list Berliner Zeitung.

Oblíbenou verzi kebabu začali v Německu vyrábět turečtí migranti a nyní patří mezi nejpopulárnější formy rychlého občerstvení. "Döner by tu měl být pro všechny, kteří potřebují syté jídlo během dne nebo když si až moc užívali a potřebují něco na kocovinu, ale také pro ty, kteří nemají dost peněz," míní student Iustin Curcean.

Čtyři miliardy eur

V Německu se každý rok podle odhadů sní více než 1,3 miliardy kebabů. Jen v Berlíně je to asi 400 tisíc kusů denně. Náklady státu při dotaci tří eur za kus by tak dosáhly téměř čtyř miliard eur (v přepočtu skoro 100 miliard korun), vypočítává strana Die Linke. Návrh předložila Kathi Gebelová, mluvčí pro politiku mládeže v předsednictvu. Zastropování cen požaduje i mládežnická organizace strany Zelených.

Poslankyně za stranu Zelených Hanna Steinmüllerová, která se jinak snaží lidi přesvědčit, aby se ve svém jídelníčku vzdali masa, se otázce zdražování kebabu věnovala v parlamentu už na začátku roku.

"Pro mladé lidi je to teď stejně důležitá otázka jako to, kam se přestěhují, až odejdou z domova. Vím, že to pro mnoho lidí tady není každodenní záležitost. A že je to také něco, co může být zesměšňováno, ale myslím, že jako zástupci voličů jsme povinni na tyto různé pohledy upozorňovat," řekla ostatním poslancům.

Debata o regulaci cen kebabu je sice pro mnoho Němců spíš úsměvná, například Itálie ale již od roku 1999, kdy přešla z italské liry na euro, reguluje cenu espressa, které je s touto jihoevropskou zemí neodmyslitelně spjaté. Podobné regulace platí v Itálii už nejméně od roku 1915.

