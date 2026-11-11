Ke generální stávce se ve Španělsku připojily miliony lidí. Desetisíce vyšly do ulic

Miliony lidí ve středu ve Španělsku stávkovaly za vyšší platy a dostupnější bydlení. Generální stávka ochromila na řadě míst veřejnou dopravu, školy či některé služby. V Madridu a v Barceloně vyšly do ulic podle pořadatelů stovky tisíc lidí. Odhady účasti policie a zaměstnavatelů jsou tradičně střídmější, uvedly ve středu večer média.
Stávku vyhlásily největší odborové svazy poprvé za 14 let a několik týdnů před předčasnými parlamentními volbami.
Organizátoři protestů uvedli, že v Madridu demonstrovalo až půl milionu lidí, místní úřady odhadly účast na 120 tisíc lidí. V Barceloně podle organizátorů přišlo na 400 tisíc lidí, policie však odhadla účast na 55 tisíc demonstrantů.
Protesty se uskutečnily i v řadě dalších měst po celé zemi. Především v jihozápadních oblastech byly některé demonstrace zrušeny kvůli očekávanému špatnému počasí.
Vedení odborových svazů CC.OO. a UGT ve středu hovořilo o masivní sociální mobilizaci. Podle nich byla účast zaměstnanců na protestu vysoká a překonala očekávání hlavně v některých klíčových sektorech.
Zaměstnavatelé místo toho mluví o malé účasti do deseti procent. Například v Katalánsku odbory oznámily, že se do protestů zapojilo 84 procent zaměstnanců, zatímco svaz zaměstnavatelů Pimec tvrdí, že ke stávce se připojilo devět procent zaměstnanců. Podle médií bylo za dnešek zrušeno například sedm procent letů a čtvrtina vysokorychlostních vlaků.
Odbory a levicové strany také kritizovaly některé zásahy policie proti demonstracím a protestním blokádám. V některých případech mluví o policejní agresi. Úřady uvedly, že zadrženo bylo v celém Španělsku 52 lidí.
Na hlavní třídě Gran Vía v Madridu zůstaly zavřené některé obchody, jejichž výlohy majitelé zakryli deskami kvůli obavám z rabování. V ulicích bylo velké množství policistů. Už nad ránem se střetlo několik protestujících s policisty u madridského velkoobchodu Mercamadrid.
Odborový svaz CC.OO. uvedl, že několik osob muselo být ošetřeno kvůli podráždění očí poté, co policie použila pepřový sprej. Policie použití takového prostředku popřela. Kvůli těmto střetům byl jeden člověk zatčen. Další lidé tvrdí, že mají pohmožděniny po úderech policejními obušky.
Na příjezdu k průmyslové zóně u Barcelony skupinka protestujících ráno pálila několik pneumatik. Jeden člověk byl zatčen v Pamploně, kde demonstranti blokovali vstup do banky Caixabank. Policisté je od vchodu odtáhli.
Stávkování v přístavech i televizi
Generální stávka začala o půlnoci a odboráři hovoří o velké účasti. Například v automobilovém průmyslu dosáhla podle nich 90 procent, stejně jako v přístavech Valencie a Algeciras. Provoz zastavil podle agentury Reuters například závod Volkswagenu v Navaře či továrna SEAT v Barceloně. Asi 80procentní účast v této 24hodinové stávce podle odborů hlásí mimo jiné i popeláři.
Zajištěny byly služby sociální a zdravotní, kde stávkovala asi třetina zaměstnanců. Také železniční doprava fungovala v omezeném režimu, částečně se stávka dotkla i letecké dopravy. Ke stávce se připojila například i televize Canal Sur z regionu Andalusie a také mnohé univerzity.
Generální stávku iniciovalo sdružení nájemníků a vyhlásily ji hlavní španělské odborové svazy začátkem října, a to oficiálně za důstojné mzdy, za které lze pořídit slušné bydlení.
Od konce září se v Madridu a dalších městech konaly demonstrace za lepší ochranu nájemníků. V zemi je totiž dlouhodobě nedostatek bytů a roste nájemné a další životní náklady. Řada mladých si proto nemůže dovolit vlastní bydlení.
„Nepřestaneme (demonstrovat), dokud nezměníme model bydlení v této zemi tak, aby domy sloužily k bydlení, a ne zájmům rentiérské menšiny,“ řekla novinářům Alicia del Ríová, mluvčí madridského Sdružení nájemníků.
Vláda z růstu nájmů a nedostatku bytů viní pravicovou opozici, která spravuje řadu regionů a obcí. Protestující tvrdí, že za bytovou krizi nese odpovědnost i levicová vláda premiéra Pedra Sáncheze. Ten se ale letos snažil prosadit návrh zákona o bydlení, který by novelizoval zatím poslední takovou legislativu platnou od května 2023; ovšem neúspěšně.
Stejně jako nezískal začátkem října podporu ve sněmovně pro dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Poté Sánchez, jehož vláda letos čelila kritice i kvůli migrační krizi v Ceutě, oznámil předčasné volby, které se uskuteční 29. listopadu.
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