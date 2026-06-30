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Když utichly otřesy, začal ten nejtěžší boj

Záběry z Caraballedy ve státě La Guaira ukazují zřícené budovy po devastujícím zemětřesení.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Venezuelské zdravotnictví po ničivých zemětřeseních z minulého týdne čelí obrovskému náporu. Nemocnice praskají ve švech, některá zdravotnická zařízení byla vážně poškozena a tisícům lidí hrozí šíření infekčních nemocí. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že situace se dál zhoršuje.

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Venezuelský zdravotnický systém se po dvojici silných zemětřesení o magnitudě 7,2 a 7,5 ocitl na hraně svých kapacit. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou nejméně tři zdravotnická zařízení kriticky poškozená a dalších šest funguje jen v omezeném režimu.

Zraněný pacient je ošetřován v caracaské nemocnici Pérez Carreño.
Zraněný pacient je ošetřován v caracaské nemocnici Pérez Carreño.Foto: REUTERS – Gaby Oraa

Zbylé nemocnice sice dál přijímají pacienty, ale narážejí na přeplněná oddělení, chaotickou organizaci péče a rostoucí počet odkládaných operací.

Nejhorší situace je ve státě La Guaira, jednom z nejvíce zasažených regionů. Lékaři tam museli v některých případech ošetřovat zraněné i před nemocnicemi, protože uvnitř už nebylo místo. Desítky budov se v oblasti zřítily a tisíce lidí přišly o střechu nad hlavou.

Aftermath of earthquakes in La Guaira
Lidé sedí mezi troskami a marně se snaží kontaktovat své nezvěstné příbuzné.Foto: REUTERS – Maxwell Briceno

Dvojice ničivých otřesů si podle WHO dosud vyžádala více než 1700 obětí a více než 5000 zraněných. Stovky budov byly zcela zničeny nebo vážně poškozeny.

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WHO zároveň upozorňuje na rostoucí riziko šíření infekčních nemocí, zejména žluté zimnice a horečky dengue. Ohroženy jsou především tisíce lidí, kteří po katastrofě žijí v provizorních podmínkách a v oblastech s nízkou proočkovaností.

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Situaci dál ztěžují následné otřesy, poškozená infrastruktura a výpadky elektřiny. Komplikují záchranné práce i zásobování nemocnic.

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Venezuela po ničivém zemětřesení. Dvojice silných otřesů západně od Caracasu si vyžádala nejméně 32 obětí, stovky zraněných a rozsáhlé škody. | Video: X/Girode_Noticias
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