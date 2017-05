Malé zázraky ze západní Afriky. Na oční operace míří stovky lidí, včetně místního léčitele

před 40 minutami

Na oční klinice ve městě Zorgo v chudém západoafrickém státě Burkina Faso se každý den dějí zázraky. Specialisté, podporovaní západní neziskovou organizací Světlo pro svět, tady vracejí lidem zrak. Šedý zákal odoperovali i 81letému Sakandému Noumamovi, tradičnímu africkému léčiteli. Sakandé se nebojí osvěty a západní medicínu uznává stejně jako svoji léčitelskou praxi, která se v jeho rodině dědí už celé generace.

Ougadougou (od naší zpravodajky) - Bílo-zelená předoperační místnost je zařízena jednoduše. Z pohledu Evropana zvyklého na jiné standardy možná trochu nepořádně a jaksi "neklinicky".

Hrstka pacientů v modrých nemocničních andílcích je viditelně trochu nervózní, ale hlavně natěšená.

Vědí, že hned ve vedlejší místnosti této oční kliniky v západoafrickém státě Burkina Faso se dějí malé zázraky. Každý týden několik desítek.

Zítra už zase rozpoznají své blízké, brzy budou moci opět pracovat. Znovu uvidí.

Patří mezi ně i 81letý Sakandé Noumam. Starý vrásčitý muž, jehož příběh ilustruje, jak se moderní lékařské postupy v chudé západoafrické zemi nemusí vylučovat s tradičními léčitelskými praktikami.

Ke kterým mají Evropané většinou nedůvěru.

Světlo pro svět Nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu a prevenci slepoty a podporu osob s postižením v nejméně rozvinutých regionech světa. V Česku vznikla v roce 2007 jako součást mezinárodní organizace Light for the World. Organizace od roku 2004 působí i v Burkině Faso. V roce 2016 v zemi podporovala 26 projektů, z toho šest týkajících se očních vad. Na snímku šéf českého Světla pro svět Richard Schinko.

Sakandé, který tu čeká na operaci šedého zákalu, je sám léčitel. Tak jako byli jeho otec i děd. A nejspíš i generace před nimi. Jeho rodina sama neví, jak daleko do historie si tohle tradiční řemeslo mužská linie předává.

"Operace se nebojím," říká a směje se, když se ho evropští novináři ptají, jak jde jeho povolání dohromady s moderní medicínou. On sám v tom žádný protimluv nevidí.

Problémy s viděním má Sakandé už šestým rokem.

Jedno oko už mu operovali, teď čeká na napravení zraku toho pravého, vysvětluje v jednom z asi šesti desítek místních jazyků, kterými se v Burkině Faso hovoří.

V předoperační místnosti je horko a na rozdíl od venku i poněkud vlhko. Březen patří mezi nejsušší a nejteplejší měsíce v regionu, špatně ho zvládají i domorodci.

Vysušená zemina smíchaná s písky ze Sahary zbarvuje návštěvníkům kliniky ve městě Zorgo světlé oblečení do oranžova.

Větráky v celém zařízení, kterému pomáhá nezisková organizace Světlo pro svět s jednou pobočkou i v Praze, fungují naplno a rozhánějí těžký vzduch.

Poslání: léčitel. Specializace: nohy

"Já léčím končetiny," říká s pomocí překladatele léčitel Sakandé, proč se nezkoušel uzdravit sám.

Za jeho rodinou jezdí do nedaleké vesnice místní lidé z velké vzdálenosti, dokonce i z vedlejšího státu, Pobřeží slonoviny.

Na otázku, zda dokážou jiní léčitelé napravit šedý zákal, odpovídá, že "žádné takové nezná". Tohle je přece věc moderního zdravotnictví, diví se dotazu. "Nemůžu to léčit sám," dodává.

Věří ale, že jeho nemoc může být s jeho léčitelskou praxí spojena. Někomu pomohl, sám tak na sebe převzal nemoc, i když jinou.

Jeho lékař, 45letý oftalmolog místní kliniky August Bicaba, tvrdí, že se už s tradičními metodami "léčby" šedého zákalu setkal.

"Zatlačí jim něco do oka, například klacek, a šedý zákal se přelije dozadu. Škodí to víc, než pomáhá. Ze začátku to vypadá jako pomoc, ale potom se rozjedou bolesti hlavy," vysvětluje Bicaba. "Když se to takhle jednou začne 'léčit', už je pozdě," dodává.

Lidé podle něj léčitele kvůli obtížím s očima navštěvují mnohdy i proto, že věří, že na ně někdo - třeba rozzlobený nebo závistivý soused - uvalil kletbu.

Odborníci chybí

Bicaba je jedním z 26 oftalmologů v celé 17milionové Burkině Faso. Z nich zhruba třetinu - včetně Bicaby samotného - podporuje právě mezinárodní nezisková organizace Světlo pro svět.

Bicaba po všeobecném lékařství vystudoval oftalmologii v západoafrickém Mali, praxi získal i v Evropě.

"Oftalmologů je tady strašně málo, jsme rozvojová země," vysvětluje o Burkině Faso.

Převážně muslimský stát se v říjnu 2014 po svržení dlouholetého prezidenta Blaise Compaorého začal otevírat směrem k demokracii. Loni přestál i neúspěšný pokus o puč. V jeho severní části ale dál zuří konflikty.

"Operoval jsem řadu lidí, kteří navštívili tradiční léčitele," říká doktor Bicaba.

Ty podle jeho odhadu nejprve v Burkině Faso vyhledá okolo 80 procent lidí. Často nemají peníze na to, aby za odbornou pomocí cestovali do velkých měst, kde většina doktorů působí.

Tradiční léčitelé, jako je Sakandé, mají ale v Burkině Faso dobrou pověst. Posunuli se kupředu i díky osvětě neziskovek.

Takoví lidé už podle doktora Bicaby rozpoznají, že oční vadu nedokážou léčit, a pacienta rovnou pošlou za odbornou pomocí.

Všechno léčit nemůžeme, přiznává léčitel

Sakandého rodina se v léčitelství zaměřuje na zlomeniny.

Přicházejí ale i pacienti s horšími úrazy a nemocemi, dokonce i s částečnou paralýzou. Léčitelé z jeho rodiny se chlubí, že ve své léčbě nikdy neselhali. "Máme dar od boha," tvrdí.

Výsledky jejich léčby se ale nedají nezávisle ověřit.

Oční vady Ve světě žije přes 285 milionů lidí se zrakovým postižením, z toho 9 z 10 v rozvojových zemích. Až v osmdesáti procentech případů je možné postižení předcházet nebo ho léčit. Očními vadami až slepotou v Burkině Faso trpí asi dvě procenta obyvatel, polovina je zapříčiněna šedým zákalem. Jeho nejčastější příčinami jsou stáří (na rozdíl od Evropy se objevuje už po 50. roce věku, a nikoliv až nad 70 let), cukrovka a špatná životospráva či úrazy. Svoji roli hraje i silné sluneční záření, horko a prašno.

K léčení používají slova, zaříkávání a zažité formule, které si předávají ústně z generace na generaci. Sakandé sám přitom neumí číst ani psát.

Díky osvětě se ale vyzná v základech lékařské praxe. Ke zlomeninám přidává - stejně jako jeho kolegové - různé dřevěné vzpěry, běžně sáhne i po bavlněných obvazech.

Doporučuje masti a provádí léčebné masáže.

Na nemoci, se kterými se tradiční léčitelé setkali teprve nedávno, ale zaříkávací formule nemají. A i proto uznávají, že je léčit nemohou.

Dar není určen ženám

V Sakandého rodině "léčí" výhradně muži. Bojí se, že kdyby svůj "dar" chtěli předat ženě, zmizel by.

Burkina Faso Vnitrozemský stát v západní Africe.

Rozloha: 274 tisíc kilometrů čtverečních.

Počet obyvatel: 17,4 milionu.

Očekávané dožití: 58,7 roku.

Gramotnost: 36 procent.

Ženy podle nich nemají "odvahu" a muži nemají "povolení" jim dar dát. Raději ho předají malému chlapci než dospělé příbuzné.

Při návštěvě léčitelského obydlí dokonce ženy s dětmi zůstaly sedět venku.

Místní vědí, že ženy jinde ve světě například normálně pracují. Tady ale mají lidé stále "strach", vysvětluje Kabore Hamade, "vrchní léčitel" ze Sakandého rodu.

O dar by podle vlastních slov přišli i ve chvíli, kdy by za svoji pomoc vyžadovali peníze. Živí se proto farmařením.

Pomoc druhému je posláním pro léčitele i lékaře

Sakandé patří do vážené rodiny, která pomoc druhým považuje za poslání. To má společné s personálem v klinice Zorgo.

"Máme tady pět oftalmologických sester a jednoho stálého očního lékaře," vysvětluje správce kliniky Dominik Nikiema s tím, že další lékař sem pravidelně dojíždí z hlavního města Ougadougou.

Operace šedého zákalu, která zabere 10 až 20 minut, tady kromě oftalmologa Bicaby běžně provádí i jedna ze sester, která má potřebné vzdělání a praxi.

V klinice Zorgo se operuje dvakrát týdně. Denně tady zdravotnický personál během šesti hodin zvládne odoperovat skoro 50 očních zákroků.

Za celý loňský rok si Bicaba vybavuje jen tři případy, které se nevydařily a při nichž pacienti oslepli. Jejich vlastní vinou. Nerespektovali doporučení lékaře a namísto odpočinku se hned druhý den vrátili do práce.

Jedním z nich byl nájemný dělník. Druhým krejčí, kterému se dostala do ještě nevyléčeného oka cizorodá látka.

Klinika Zorgo leží asi 100 kilometrů východně od hlavního města Ougadougou. Funguje od roku 2005 a je jediným zařízením svého druhu v okruhu asi sta kilometrů.

Jde o soukromé zařízení. Vláda sem ale uvolnila oftalmologa Bicabu a tři zdravotní sestry.

Pacienti po operaci šedého zákalu tu tráví den a noc, přespávají v malých kamenných budovách.

1500 operací ročně

Loni soukromá klinika ošetřila bezmála 19 tisíc lidí, z toho provedla asi 1500 operací. Z nich okolo 300 v rámci programu podporovaného Světlem pro svět.

Za konzultaci tu pacienti platí asi 1000 místních franků (cca 40 korun), za operaci pak 60 tisíc (cca 2400 korun). Pokud na to nemají a pomůže jim program Světla pro svět, neplatí nic. Když potřebují operaci, dostanou ji.

"Jsme povinni ji udělat," říká Dominik Nikiema. "Pro nás je to sociální práce, záležitost víry," dodává správce kliniky.

Očními vadami až slepotou v Burkině Faso trpí asi dvě procenta obyvatel, za polovinu může šedý zákal. Způsobují ho hlavně stáří, cukrovka a špatná životospráva nebo úrazy.

Roli hrají i silné sluneční záření, horko a prašno.

Lékař Bicaba sundává léčiteli Sakandému obvazy hned druhý den po operaci. Zkouší, jestli vidí. Všechno je v pořádku, zákrok se povedl.

Starý léčitel, který věří tradicím i moderní medicíně, spokojeně opouští kliniku. Doprovází jej jeho syn Manzo.

Taky léčitel, který i díky zkušenostem svého otce bude moct dál pokračovat v rodinném poslání. A zároveň šířit mezi pacienty povědomí o moderních zdravotnických postupech.

Cestu do Burkiny Faso uspořádala organizace Světlo pro svět, která v této západoafrické zemi mimo jiné podporuje i pět očních klinik a dva programy pro oftalmology. Loni bylo díky její pomoci v zemi úspěšně odoperováno 6156 případů očních vad. Česká pobočka Světla pro svět přímo podporuje dvě oční kliniky, tu v Zorgu a druhou v severní části země.