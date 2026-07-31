Když po mně zvolí demokrata, dopadneme takhle, glosoval Trump migrační chaos v Ceutě

Americký prezident Donald Trump v pátek označil migrační krizi ve španělské exklávě Ceuta za strašlivou a varoval, že pokud ho za tři roky v Bílém domě vystřídá demokrat, bude to stejně vypadat i ve Spojených státech. Prohlásil to v rozhovoru se stanicí Fox News.
„Je to strašlivé. Pamatujte si ten obrázek. To budeme my za tři roky, pokud uspěje špatná strana,“ řekl Trump v očividné narážce na americké prezidentské volby v roce 2028.
Vítěz voleb, ve kterých se Trump už nemůže ucházet o třetí mandát, převezme od stávajícího prezidenta moc v lednu 2029. „Pokud se k moci dostanou demokraté, nebudete žít dobré životy,“ poznamenal republikánský lídr.
Spojené státy už letos v listopadu čekají parlamentní volby, které rozhodnou, zda si Trumpovi republikáni udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. Trumpova nízká obliba dává demokratům naději, že obě komory Kongresu USA ovládnou, čímž by prezidentovi mohli výrazně zkomplikovat zbývající dva roky vlády.
Vance se v souvislosti s Ceutou opřel do levice
Americký viceprezident J. D. Vance ke krizi v Ceutě uvedl, že „globalistická politika krajní levice umožnila invazi na Západ“. Snímky z Ceuty označil za nešťastnou připomínku následků masové migrace.
Ministerstvo zahraničí Spojených států obvinilo Madrid z „úmyslné snahy umožnit a usnadnit masovou nelegální migraci do Evropy“. Americká diplomacie tak podle AFP bez upřesnění „zvažuje kroky k ochraně Američanů doma i v zahraničí před touto hrozbou a je připravena pomoci dalším evropským spojencům zvažujícím podobné možnosti“.
Agentura AFP uvedla, že podobně jako Trump se z krize v Ceutě pokusily vytěžit politický kapitál také evropské krajně pravicové síly. Vedle spolupředsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelové, podle které se Ceuta ocitla přes noc v troskách.
AFP mimo jiné zmiňuje také českého premiéra Andreje Babiše. O něm agentura poznamenala, že je to Trumpův miliardářský podporovatel. Babiš v pátek mimo jiné řekl, že pro Španělsko je třeba okamžitě uzavřít schengenský prostor.
Ceuta je sice španělská součást, ale při cestě z Ceuty do pevninského Španělska nebo do jiné části Evropy musí každý projít pasovou i celní kontrolou. Ze schengenské dohody se tak na toto území vztahuje výjimka.
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MZV opět nepustilo novinářku na tiskovou konferenci, syndikát vyzval k bojkotu
Ministerstvo zahraničí v pátek nevpustilo novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti Českých center v Černínském paláci. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce Deníku N pozve.
Šokující přiznání z Maroka. Do Evropy cíleně posílají své kriminálníky
Za pouhých 24 hodin překročilo podle španělské vlády nelegálně hranice z Maroka do malé španělské enklávy Ceuta 40 000 lidí. Proč marocká pohraniční stráž přestala hlídat hranici? A kdo jsou lidé, kteří z Maroka po moři plavou do Ceuty? Podle slovinského premiéra Janeze Janši mu to marocký ministr přiznal. Země se tak cíleně zbavuje drobných kriminálníků.
Dopad migračního chaosu na Česko. Němci prodlouží hraniční kontroly
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že Německo vzhledem k situaci v Ceutě znovu prodlouží kontroly na pozemních hranicích včetně té české. Zatím jsou platné do 15. září. Španělsko musí dostat situaci v Ceutě rychle pod kontrolu, vyzval v pátek kancléř Friedrich Merz. Dodal, že ochrana vnějších hranic EU je rozhodující pro boj s nelegální migrací a je povinností členských států.
Brutální přelidnění, popsali místní bleskový exodus. Většina migrantů se prý vrátila zpět
Téměř všichni z 50 000 migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta, se vrátili zpět, uvedlo večer španělské ministerstvo vnitra. I v pátek přicházel či připlavával do města menší počet běženců. Televize TVE popsala situaci v Ceutě, jež má asi 84 tisíc obyvatel, jako absolutní chaos, lidé nevycházejí z domů, obchody jsou zavřené a polikliniky přetížené.
Okamura ostře pozurážel prezidenta Pavla. Štve ho tři a půl roku starý výrok
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v pátečním rozhovoru pro server Novinky.cz mluvil o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítal mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Dotkl se ho i Pavlův výrok z ledna 2023, kdy před prezidentskými volbami o Okamurovi hovořil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže.