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Zahraničí

Když po mně zvolí demokrata, dopadneme takhle, glosoval Trump migrační chaos v Ceutě

ČTK

Americký prezident Donald Trump v pátek označil migrační krizi ve španělské exklávě Ceuta za strašlivou a varoval, že pokud ho za tři roky v Bílém domě vystřídá demokrat, bude to stejně vypadat i ve Spojených státech. Prohlásil to v rozhovoru se stanicí Fox News.

„Je to strašlivé. Pamatujte si ten obrázek. To budeme my za tři roky, pokud uspěje špatná strana,“ řekl americký prezident Donald Trump.
„Je to strašlivé. Pamatujte si ten obrázek. To budeme my za tři roky, pokud uspěje špatná strana,“ řekl americký prezident Donald Trump..Foto: REUTERS – Daniel Heuer
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„Je to strašlivé. Pamatujte si ten obrázek. To budeme my za tři roky, pokud uspěje špatná strana,“ řekl Trump v očividné narážce na americké prezidentské volby v roce 2028.

Vítěz voleb, ve kterých se Trump už nemůže ucházet o třetí mandát, převezme od stávajícího prezidenta moc v lednu 2029. „Pokud se k moci dostanou demokraté, nebudete žít dobré životy,“ poznamenal republikánský lídr.

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Spojené státy už letos v listopadu čekají parlamentní volby, které rozhodnou, zda si Trumpovi republikáni udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. Trumpova nízká obliba dává demokratům naději, že obě komory Kongresu USA ovládnou, čímž by prezidentovi mohli výrazně zkomplikovat zbývající dva roky vlády.

Vance se v souvislosti s Ceutou opřel do levice

Americký viceprezident J. D. Vance ke krizi v Ceutě uvedl, že „globalistická politika krajní levice umožnila invazi na Západ“. Snímky z Ceuty označil za nešťastnou připomínku následků masové migrace.

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Ministerstvo zahraničí Spojených států obvinilo Madrid z „úmyslné snahy umožnit a usnadnit masovou nelegální migraci do Evropy“. Americká diplomacie tak podle AFP bez upřesnění „zvažuje kroky k ochraně Američanů doma i v zahraničí před touto hrozbou a je připravena pomoci dalším evropským spojencům zvažujícím podobné možnosti“.

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Agentura AFP uvedla, že podobně jako Trump se z krize v Ceutě pokusily vytěžit politický kapitál také evropské krajně pravicové síly. Vedle spolupředsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelové, podle které se Ceuta ocitla přes noc v troskách.

AFP mimo jiné zmiňuje také českého premiéra Andreje Babiše. O něm agentura poznamenala, že je to Trumpův miliardářský podporovatel. Babiš v pátek mimo jiné řekl, že pro Španělsko je třeba okamžitě uzavřít schengenský prostor.

Ceuta je sice španělská součást, ale při cestě z Ceuty do pevninského Španělska nebo do jiné části Evropy musí každý projít pasovou i celní kontrolou. Ze schengenské dohody se tak na toto území vztahuje výjimka.

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