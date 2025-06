"Běhá mi mráz po zádech." Pentagon ukázal video superbomby, která ničila v Íránu

Pentagon zveřejnil nové podrobnosti o vojenské taktice a bombách, aby podpořil argument Donalda Trumpa, že Spojené státy "zcela a totálně" zničily íránská jaderná zařízení. Ukázal mimo jiné záběry z testu bomby přezdívané "ničitel bunkrů". O tom, jak moc bombardování teheránský jaderný program poškodilo, se ale zatím pouze spekuluje.

Americké ministerstvo obrany ukázalo video, které zachycuje v akci bombu GBU-57 MOP. Právě tu Američané použili během operace proti Íránu. "Běhá mi mráz po zádech, když o tom mluvím," řekl na tiskovém brífinku generál a předseda Sboru náčelníků štábů Dan Caine. Na obrazovce ukázal videa, která podle něj ukazují, jak se tunely do íránského jaderného zařízení ve Fordo hroutí pod náporem těchto bomb.

Caine upřesnil, že USA cíleně použily ventilační šachty v zařízení Fordo jako vstupní bod pro bomby. Pro každou ze dvou zasažených šachet bylo k dispozici šest bomb. První byla použita k likvidaci betonové desky, kterou Íránci na místo umístili k obraně. Další čtyři pak byly shozeny v mírně odlišných úhlech, aby zničily různé části zařízení v podzemí, a šestá sloužila jako pojistka.

V odpovědi na otázku novinářů ale Caine odmítl potvrdit, že íránské jaderná zařízení byla zničena. Uvedl, že armáda nehodnotí bojové škody a přenechává tuto činnost zpravodajským službám.

Caine uvedl, že se úder připravoval 15 let. Americká armáda zbraň podle něj vyvinula s myšlenkou na jaderný program Íránu, zejména na zařízení Fordo.

Zničeno, nebo nezničeno?

Trump tvrdí, že byl íránský jaderný program zničen. Teherán to ale popřel a Trumpova slova vyvrací i uniklá zpráva Pentagonu, která odhaluje, že Teherán uran přesunul do tajných míst.

Ministr obrany Pete Hegseth doplnil, že Pentagon "zkoumá všechny aspekty zpravodajských informací a zajišťuje, abychom měli představu o tom, co se kde nachází". "Nejsem si vědom žádných zpravodajských informací, které by tvrdily, že věci nebyly tam, kde měly být, nebo že by měly být přesunuty," řekl.

