Když není povolení, postavíme to bez něj. Trump začne s budováním vítězného oblouku do 14 dnů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá do dvou týdnů zahájit výstavbu 76metrového vítězného oblouku ve Washingtonu, oznámil ve čtvrtek ministr vnitra Doug Burgum. Chce tak učinit navzdory soudnímu sporu o projektu i tomu, že ho dosud neschválila Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC), píše agentura AP.
Vítězný oblouk je součástí Trumpovy snahy zanechat v hlavním městě svůj architektonický odkaz. Republikán už nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, na jehož místě začal s výstavbou tanečního sálu, pokusil se o renovaci zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku a odstartoval proměnu veřejného golfového hřiště.
„V příštích dvou týdnech se chystáme zahájit nezbytné výkopové práce,“ napsal Burgum. Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle, přímo naproti Lincolnově památníku přes řeku Potomac.
Lincolnův památník, který měří 30 metrů, by oblouk převyšoval více než dvojnásobně. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl oblouk viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, což kritizují odpůrci projektu.
Stavba by například narušila symbolické propojení Lincolnova památníku a vojenského národního hřbitova v Arlingtonu. Zastínila by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnila by výhled od Národní katedrály.
Přestože Kongres schválil výstavbu památníku na místě výstavby oblouku před více než 100 lety, demokratičtí zákonodárci tvrdí, že k výstavbě oblouku je potřeba nový souhlas zákonodárného sboru. Žaloba o zastavení projektu rovněž argumentuje tím, že Trump potřebuje svolení Kongresu.
Vítěznému oblouku rovněž dosud neudělila konečné schválení NCPC. Komise posuzuje, zda udělit výjimku stavbě, jejíž výška přesahuje 40metrový výškový limit budov ve Washingtonu. Trumpova administrativa tvrdí, že limit by se na oblouk neměl vztahovat.
ŽIVĚ Norsko zadrželo ruskou výzkumnou loď, Putin to označil za projev státního terorismu
Norsko v Arktidě zadrželo ruskou loď, aby zajistilo možnost vymáhat náhradu škody, kterou přiznal arbitrážní soud ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz jako odškodnění za aktiva zabavená Ruskem během anexe Krymu v roce 2014. Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury RIA Novosti postup Norska označil za projev státního terorismu.
Slyšet Havla. Český rozhlas uvede nově objevené nahrávky, Audienci i Hovory z Lán.
Český rozhlas (ČRo) od 7. září do 5. října připomene letošní výročí českého dramatika Václava Havla nově objevenými nahrávkami, novou inscenací hry Audience nebo výběrem z Hovorů z Lán. Projekt nazvaný Slyšet Havla připomene bývalého prezidenta prostřednictvím archivních nahrávek, dramatické tvorby, publicistiky, regionálních témat i Havlovy oblíbené talkshow Tobogan.
Nejdál dojedeme spolu. BYD se stává generálním partnerem HC Energie Karlovy Vary
Dvouleté partnerství podpoří další sportovní i organizační rozvoj klubu. Od sezony 2026/2027 bude karlovarský A-tým v marketingové a obchodní komunikaci vystupovat pod názvem BYD Energie Karlovy Vary. Tradiční značka Energie, její hodnoty a pevné kořeny v regionu zůstávají základem klubové identity.
Babišovy změny už jsou u soudu. Opozice navrhuje zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti
Zástupci sněmovní opozice v pátek navrhli Ústavnímu soudu (ÚS), aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše (ANO), a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla.
Za dodávku aut do Moskvy hrozí Korejcům vězení. Ruští šíbři ale vědí, jak na to
Jihokorejské úřady zaznamenaly vývoz většího množství ojetých aut a zadržely čtyři osoby za falšování celních deklarací. Namísto do sousedních zemí auta ve skutečnosti směřovala do sankcionovaného Ruska a Běloruska. Ruští šedí dovozci však mají recept, jak to dělat „správně“.