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Zahraničí

Když ne slavná šachistka, tak respektovaný soudce. Tisza má nového kandidáta na prezidenta

ČTK,Zahraničí

Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta, informovaly tiskové agentury. Očekává se, že András Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu.

András Baka na snímku z února 2022 v Budapešti
András Baka na snímku z února 2022 v BudapeštiFoto: Profimedia – Peter Kohalmi / AFP / AFP / Profimedia
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Parlament, ve kterém má Tisza více než dvoutřetinovou většinu, musí zvolit nového prezidenta poté, co minulý měsíc ústavní dodatek ukončil volební období Tamáse Sulyoka.

„Poslanecký klub strany Tisza právě uspořádal tajné hlasování o jednom ze svých nejdůležitějších rozhodnutí,“ uvedl premiér Péter Magyar podle agentury MTI o nominaci bývalého předsedy nejvyššího soudu z let 2009 až 2011 na hlavu státu. Poslanci se podle premiéra shodli, že András Baka skýtá nejsilnější záruku obnovení instituce prezidenta republiky a jeho schopnosti sjednotit národ a kdykoliv sloužit jako protiváha parlamentní většině.

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Zvolení nového prezidenta představuje symbolický krok ve snaze nového premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána, poznamenala agentura Reuters.

Magyar v pátek avizoval, že vedení strany v sobotu předloží poslaneckému klubu tři možné kandidáty na prezidenta. Parlament pak v úterý zvolí nového prezidenta.

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Úřadující předsedkyně parlamentu Anikó Hallerová Nagyová ve čtvrtek řekla agentuře MTI, že jakmile maďarský parlament příští úterý zvolí hlavu státu, nový prezident promluví k národnímu shromáždění. Samotná volba má začít v úterý 9:40 a Hallerová Nagyová očekává, že nepotrvá déle než hodinu a půl.

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Opoziční strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána dala podle médií najevo, že se voleb neúčastní, protože pokládá odvolání předchozího prezidenta Tamáse Sulyoka červencovou změnou ústavy za nelegitimní.

Minulý měsíc Magyar na návrh 16 známých osobností nabídl funkci prezidentky známé šachistce Judit Polgárové. Ta ale odmítla.

Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.

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