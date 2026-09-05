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Zahraničí

Kdybychom chtěli útočit, dopadne to jinak. Rusko odmítá podíl na lipském incidentu

ČTK
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Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za hybridní útok na německém letišti Lipsko/Halle. Kdyby ho chtělo provést Rusko, dopadl by podle něj jinak. Útok, který zřejmě mířil na ukrajinská letadla společnosti Antonov, se nezdařil, výbušnina na dronu měla zřejmě vadnou roznětku. Německo obvinilo ze zodpovědnosti Rusko a podle médií zná dva konkrétní pachatele.

Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.
Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.Foto: Reuters – Alex Schmidt
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"Kdybychom skutečně chtěli v Lipsku něco spáchat, mohlo by to - jak jistě víte - vypadat úplně jinak," řekl Nečajev v podcastu "ungeskriptet". "Ale nemáme nejmenší úmysl provokovat obyvatele nebo vládu," dodal.

Na počátku srpna zaznamenalo Německo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka byla ale nefunkční. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov.

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Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tuto akci Rusku, což Moskva odmítla. Německo v reakci rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.

Rusko hodlá odpovědět uzavřením Goetheho institutů v Rusku.

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Německý kancléř Friedrich Merz v sobotu řekl, že útok na letiště u Lipska ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Varoval také Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala.

Mohlo by vás zajímat: Putin komentuje incident s dronem v Lipsku a vnitropolitickou situaci v Německu.

Putin komentuje incident s dronem v Lipsku a vnitropolitickou situaci v Německu. | Video: Reuters
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