Kdy už to bude opravdová válka. Experti vysvětlují podivné útoky v Evropě

Požár v Estonsku, pokus o sabotáž na Slovensku či výbuchy v muničních továrnách v Itálii a v Bulharsku. V Evropě přibývá podivných incidentů, na východním křídle NATO navíc padají drony neznámého původu. Americké tajné služby teď varovaly před ruskými provokacemi a šéf CIA byl na důležitém setkání v Moskvě. Hranice mezi hybridním působením a fyzickou agresí se nebezpečně stírá, varují odborníci.
„Hybridní.“ „Ale nemáme žádný důkaz!“ „A když ho budeme mít, stále nebude odpověď jiná než hluboké znepokojení,“ opřel se v návaznosti na „hybridní operace“ posledních týdnů do západních lídrů na síti X estonský exprezident Toomas Hendrik Ilves.
Své pocity následně vyjádřil i fotomontáží ukazující televizní záběry termonukleárního výbuchu, pod nímž je napsáno, že se jedná o „podezřelý hybridní incident“.
To vše jen dny poté, co v estonském hlavním městě Tallinnu hořela továrna firmy Milrem Robotics. Tu redakce Aktuálně.cz během cesty do Pobaltí na začátku tohoto roku viděla, vyrábějí se v ní pozemní robotické systémy, které firma dodává i na ukrajinskou frontu.
Podle firmy se naštěstí nikomu nic nestalo a stejně tak incident neměl žádný dopad na výrobu ani dodávky.
„Naše bezpečnostní opatření fungovala dobře a policie i záchranné složky byly rychle na místě. V souvislosti s tímto incidentem samozřejmě přezkoumáme naše bezpečnostní opatření a vyhodnotíme případné změny,“ popsal pro Aktuálně.cz Gert Hankewitz, mluvčí Milrem Robotics.
Kde končí „hybridní“ incident?
V Estonsku se tedy nakonec nic nestalo, jenže podobná situace také se šťastným koncem se odehrála u továrny na drony na Slovensku. A přímo drony s výbušninami se objevily na letišti v německém Lipsku.
Takové štěstí ale neměly muniční továrny v Itálii či v Bulharsku. Zdá se tak, že se jenom během srpna v Evropě odehrálo až příliš „hybridních akcí“. Jde tedy už o „opravdovou agresi“?
„Hranice mezi hybridním působením a fyzickou agresí se nebezpečně stírá, nicméně stále nejde v klasickém slova smyslu o ozbrojené útoky ani o plnohodnotnou válku,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz expert na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar.
Podle něj jaderné odstrašení a technologické posuny v posledních několika desetiletích zásadně proměňují způsob, jakým probíhají mezistátní konflikty. A mezinárodní právo na to zjevně není schopno adekvátně reagovat.
„Hranice mezi válkou a mírem se tak rozostřuje, objevují se kybernetické útoky či sabotáže s využitím tzv. surrogates – těch, kteří například žhářský útok vykonají za ruské peníze, ale jsou to často místní občané. Nebo se jedná o anonymní hackerskou skupinu. Podobně u dronových exkurzí je těžké prokázat, kdo a odkud je ovládá,“ popisuje Melichar, který působí na katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.
Dodává také, že termín „hybridní válka“ proti Západu je z jeho pohledu problematický. „Klasická definice hybridního válčení předpokládá kombinaci konvenčních a nekonvenčních metod boje, Rusko však v tuto chvíli konvenční válku se Západem nevede. Naopak operuje pod hranicí eskalace,“ připomíná Melichar.
„A můžeme v případě kybernetického či žhářského útoku místních kriminálníků naverbovaných přes Telegram skutečně mluvit o válce?“ ptá se.
K tomu, abychom v současné chvíli mohli hovořit o konvenční válce, by podle něj musely být do konfliktu zapojeny regulérní státní ozbrojené složky, musely by probíhat masivní útoky na státní kritickou infrastrukturu a podobně. K tomu ovšem v tuto chvíli nedochází – „právě proto, že ruská strategie šedé zóny se pohybuje pod hranicí eskalace,“ uzavírá expert.
Riziko přímé invaze je nízké
V této souvislosti se také objevují informace amerických zpravodajských služeb, že Rusové plánují testovat odolnost a jednotnost NATO. A například deník Wall Street Journal v návaznosti na cestu šéfa CIA Johna Ratcliffa napsal, že tématem setkání (mimo jiné s ředitelem civilní rozvědky SVR Sergejem Naryškinem) bylo to, že se snažil ruské představitele varovat před provokacemi.
Zmíněný deník zmiňuje jako jejich možné cíle hlavně pobaltské státy (tedy Litvu, Lotyšsko a Estonsko) na východním křídle NATO. Jejich představitelé ale zůstávají klidní.
„Různé sabotáže, kybernetické útoky a hybridní operace jsou možné, Lotyšsko a další země NATO a EU se s nimi ve skutečnosti setkávají pravidelně,“ uvedl ve čtvrtek na Facebooku lotyšský prezident Edgars Rinkevičs. Podle něj ale systém vnitřních záležitostí, národní ozbrojené síly i spojenci v NATO přijímají opatření k zabránění takovým akcím a riziko přímé ruské invaze je v současné době nízké.
O vážnosti se hovoří i u nejsevernější pobaltské země. „Hrozba ze strany Ruska a možné provokace vůči NATO musí být brány vážně. Zůstáváme ostražití, ale hodnocení hrozeb Estonska se nezměnilo. Čím jasnější bude zpráva Moskvě, že NATO je jednotné a naše kolektivní obrana zůstává neotřesitelná, tím lépe. Rusko nesmí mít prostor pro chybné odhady,“ napsal pak na síti X estonský ministr zahraničí Margus Tsakhna.
Ježek v ústech medvěda
Všechny tři pobaltské země – podobně jako Finsko – se každopádně snaží nebýt pro Rusko v případě nějakého útoku jednoduchým cílem. Finsko a Estonsko povinnou vojenskou službu například nikdy nezrušily. Litva a Lotyšsko ji pak po začátku války na Donbase v roce 2014, respektive po začátku plnohodnotné války na Ukrajině v roce 2022, znovu zavedly.
Zmíněné země pak atakují či překračují investiční hranici pěti procent HDP na obranu.
Na východní hranici Lotyšska teď tamní ministerstvo klimatu a energetiky (KEM) podle lotyšské veřejnoprávní služby LSM chystá nouzový stav. V tom počítá s vyhlášením mimořádné situace ve zdravotnictví, energetice a vodním hospodářství ve východním pohraničí Lotyšska.
Opatření zdůvodňuje „hrozbou eskalace ruských vojenských aktivit“. Vláda ve své zprávě uvádí, že nařízení je potřebné, protože v lotyšském vzdušném prostoru nebo v blízkosti hranic jsou stále častěji vidět bezpilotní letouny a další neidentifikované objekty, které „mohou představovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost, zdraví obyvatel a fungování kritické infrastruktury“.
Mohlo by vás zajímat: Estonský vojenský velitel vyslal drsný vzkaz svým ruským protějškům a Putinovi. Řekl, co udělají v případě ruského útoku
Zahraniční ligy: Haaland děsí soupeře i s novým sestřihem, Bayern si ve šlágru zastřílel
Erling Haaland dvěma góly pomohl Manchesteru City k vítězství 4:1 na hřišti Crystal Palace, dvakrát se trefil i Rayan Cherki. Bayern nastřílel Stuttgartu pět gólů, PSG znovu zachraňovalo alespoň bod za remízu.
ŽIVĚ Tisíc úderů denně na Rusko. Zelenskyj nařídil armádě výrazně zvýšit útoky drony
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.
Tělíska potají dávali i dvanáctiletým dívkám. Dánský program v Grónsku podle expertů nebyl genocidou
Program nucené antikoncepce, který Dánsko v 60. a 70. letech minulého století uplatňovalo vůči grónským ženám, porušoval jejich lidská práva, nesplnil ale kritéria právní definice genocidy. V závěrech zveřejněných v pátek to uvádějí dvě expertní zprávy, uvedla v pátek agentura Reuters.
ŽIVĚ „Malý výlet“ se protáhl už na několik měsíců. Před půl rokem Trump zaútočil na Írán
Amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek čeká nepříjemný okamžik: válka s Íránem, kterou označoval za „malý výlet“ nanejvýš na několik týdnů, trvá přesně půl roku. Navíc navzdory Trumpovým tvrzením nekončí, Washingtonu se tenčí zásoby munice a začíná místo o dalších útocích mluvit o tlaku za pomoci sankcí.