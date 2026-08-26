Kdy už dorazí? 50 tisíc Severokorejců se chystá na Ukrajinu, varuje sousední země

Rusko připravuje přesuny jednotek KLDR na frontu, tvrdí ministerstvo obrany sousední Jižní Koreje. Konkrétní důkazy, že by se tak mělo stát v nadcházejících týdnech, zatím naštěstí nejsou. Kim Jo-čong, sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una, obvinění prezidenta Volodymyra Zelenského, že její země plánuje vyslat 50 tisíc vojáků na Ukrajinu, popírá.
Jihokorejské ministerstvo však v pondělí uvedlo, že KLDR nadále Moskvě dodává balistické rakety krátkého dosahu KN-23, KN24 a KN-30 a poskytlo agresorovi zhruba 15 milionů dělostřeleckých nábojů ráže 122 a 152 milimetrů.
Pro KLDR jsou zase velmi důležitá data z ukrajinské fronty, na základě kterých mohou severokorejské zbrojovky podstatně vylepšit přesnost a odolnost raket. Rusové navíc začali dodávat KLDR citlivé a vysoce pokročilé vojenské technologie do ponorek a do raket. Rusové kromě vojenských technologií také KLDR zaplatili v přepočtu zhruba 300 miliard korun.
Pchjongjang i díky finančním injekcím z Ruska připravuje balistickou raketu středního doletu Hwasong-12, která se svým doletem přesahujícím 3700 kilometrů může ohrozit klíčovou americkou základnu na ostrově Guam. Podle Jihokorejců bude raketa brzy schopná operačního nasazení. Samotná raketa Hwasong-12 je schopná nést kromě 600kilogramové konvenční hlavice i jadernou hlavici.
Severní Korea pravděpodobně disponuje i mezikontinentálními balistickými raketami schopnými nést jaderné hlavice a zasáhnout pobřeží Spojených států.
Navzdory prokázané spolupráci mezi KLDR a Ruskou federací Jižní Korea vytrvale odmítá poslat vojenskou pomoc Ukrajině, včetně vysoce výkonných systémů protivzdušné obrany M-SAM. Jedná se o systém, který se vysoce osvědčil v současné íránsko-americké válce a zaznamenal úspěšnost sestřelů přes 90 procent.
Korejská vláda dodávky omezila pouze na humanitární a finanční pomoc. Soul to vysvětluje tím, že nechce podniknout kroky, které by vyprovokovaly Rusko k předání ještě modernějších vojenských technologií KLDR.
Soul nicméně uzavřel rozsáhlé dohody o prodeji dělostřelecké munice (zejména 155 mm) do USA a dalších států NATO. Tyto země díky tomu mohly uvolnit vlastní zásoby a odeslat je ukrajinské armádě.
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