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Zahraničí

Kdy už dorazí? 50 tisíc Severokorejců se chystá na Ukrajinu, varuje sousední země

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Rusko připravuje přesuny jednotek KLDR na frontu, tvrdí ministerstvo obrany sousední Jižní Koreje. Konkrétní důkazy, že by se tak mělo stát v nadcházejících týdnech, zatím naštěstí nejsou. Kim Jo-čong, sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una, obvinění prezidenta Volodymyra Zelenského, že její země plánuje vyslat 50 tisíc vojáků na Ukrajinu, popírá.

Pchjongjang i díky finančním injekcím z Ruska připravuje balistickou raketu středního doletu Hwasong-12 (na snímku), která se svým doletem přesahující 3700 kilometrů může ohrozit klíčovou americkou základnu na ostrově Guam.
Pchjongjang i díky finančním injekcím z Ruska připravuje balistickou raketu středního doletu Hwasong-12 (na snímku), která se svým doletem přesahující 3700 kilometrů může ohrozit klíčovou americkou základnu na ostrově Guam. Foto: CSIS.org
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Jihokorejské ministerstvo však v pondělí uvedlo, že KLDR nadále Moskvě dodává balistické rakety krátkého dosahu KN-23, KN24 a KN-30 a poskytlo agresorovi zhruba 15 milionů dělostřeleckých nábojů ráže 122 a 152 milimetrů.

Pro KLDR jsou zase velmi důležitá data z ukrajinské fronty, na základě kterých mohou severokorejské zbrojovky podstatně vylepšit přesnost a odolnost raket. Rusové navíc začali dodávat KLDR citlivé a vysoce pokročilé vojenské technologie do ponorek a do raket. Rusové kromě vojenských technologií také KLDR zaplatili v přepočtu zhruba 300 miliard korun.

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Pchjongjang i díky finančním injekcím z Ruska připravuje balistickou raketu středního doletu Hwasong-12, která se svým doletem přesahujícím 3700 kilometrů může ohrozit klíčovou americkou základnu na ostrově Guam. Podle Jihokorejců bude raketa brzy schopná operačního nasazení. Samotná raketa Hwasong-12 je schopná nést kromě 600kilogramové konvenční hlavice i jadernou hlavici. 

Severní Korea pravděpodobně disponuje i mezikontinentálními balistickými raketami schopnými nést jaderné hlavice a zasáhnout pobřeží Spojených států.

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Navzdory prokázané spolupráci mezi KLDR a Ruskou federací Jižní Korea vytrvale odmítá poslat vojenskou pomoc Ukrajině, včetně vysoce výkonných systémů protivzdušné obrany M-SAM. Jedná se o systém, který se vysoce osvědčil v současné íránsko-americké válce a zaznamenal úspěšnost sestřelů přes 90 procent.

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Korejská vláda dodávky omezila pouze na humanitární a finanční pomoc. Soul to vysvětluje tím, že nechce podniknout kroky, které by vyprovokovaly Rusko k předání ještě modernějších vojenských technologií KLDR.

Soul nicméně uzavřel rozsáhlé dohody o prodeji dělostřelecké munice (zejména 155 mm) do USA a dalších států NATO. Tyto země díky tomu mohly uvolnit vlastní zásoby a odeslat je ukrajinské armádě.

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