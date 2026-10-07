Exšéf špionů řekl, kdy může skončit válka. Putin pod obřím tlakem riskuje čím dál víc

Bývalý šéf britské rozvědky MI6 sir John Scarlett varuje, že ruský prezident Vladimir Putin dnes riskuje víc než kdykoliv dříve, zároveň ale čelí nejvážnějšímu tlaku za celé své vládnutí. Slábnoucí ekonomika, útoky na rafinerie a případná další mobilizace mohou podle něj ohrozit stabilitu režimu. Válka však podle něj neskončí dříve než v roce 2027.
Sir John Scarlett to uvedl v rozhovoru pro Times Radio, kde ho zpovídal bývalý náčelník generálního štábu Patrick Sanders.
Pro Kreml je podle něj zásadní udržet ekonomiku v takovém stavu, aby se nespokojenost nepřenesla do Moskvy a Petrohradu.
Nejnebezpečnějším scénářem by podle něj byl návrat chaosu připomínajícího 90. léta, kdy část obyvatel Ruska čelila dramatickému propadu životní úrovně. K takové situaci ale zatím nedošlo.
Scarlett zdůrazňuje, že navzdory problémům ruské ekonomiky zůstává každodenní život většiny obyvatel velkých měst relativně normální. Lidé stále nakupují, cestují a dostanou se k luxusnímu zboží.
Proč katastrofální ztráty ruské armády dosud nevyvolaly odpor srovnatelný například s protesty matek sovětských vojáků během války v Afghánistánu?
„Záleží na tom, odkud ty ztráty pocházejí,“ upozornil Scarlett. Ruské vedení se podle něj snaží, aby velkou část ztrát nesly chudší a vzdálenější regiony, nikoliv Moskva a Petrohrad.
Putin si dává záležet na tom, aby právě dvě největší města dopady války pocítila co nejméně. Neúspěchy navíc může ruské společnosti vysvětlovat tvrzením, že Rusko nebojuje pouze proti Ukrajině, ale proti celému Západu.
Podle Scarletta se Putin nikdy skutečně nesmířil s existencí Ukrajiny jako samostatného státu a jeho pohled na Rusko vychází z představy obnovení prostoru bývalého impéria.
Připomněl summit NATO v Bukurešti v roce 2008, kde Německo a Francie odmítaly rychlý postup Ukrajiny a Gruzie směrem ke členství. Putin měl tehdy americkému prezidentu George W. Bushovi říct, že „Ukrajina není žádná země“ a část jejího území podle něj historicky patří Rusku.
Bývalý šéf MI6 komentoval také rostoucí počet ruských sabotážních a dalších hybridních operací v Evropě. Putin podle něj očividně začal více riskovat ve snaze odradit evropské státy od další pomoci Ukrajině. Sabotáže, kybernetické útoky a další „aktivní opatření“ mají současně rozdělovat evropské společnosti a vyvolávat pocit strachu.
Sanders se se Scarlettem shodl, že jedním z nástrojů pro omezení rizika další eskalace musí zůstat přímý diplomatický kontakt.
Sanders v této souvislosti zmínil nedávnou návštěvu ředitele CIA Johna Ratcliffa v Moskvě. Ta se uskutečnila na konci srpna 2026 a Ratcliffe během ní jednal s představiteli ruských zpravodajských služeb.
Mohl by Putin sáhnout po jaderných zbraních, pokud by se ocitl pod mimořádným tlakem? Bývalý šéf MI6 odpověděl, že tuto možnost nelze zcela vyloučit a že je správné, aby se jí odborníci zabývali. Zároveň však varoval před přehnanými závěry a vyzval k opatrnosti.
Za naprosto klíčové považuje Scarlett pokračování podpory Ukrajiny. Pokud by Kyjev válku prohrál, důsledky by nesla nejen Ukrajina, ale celý Západ. Zároveň varoval před představou, že by případná náhlá Putinova smrt automaticky znamenala konec konfliktu.
Moc může podle něj převzít člověk se stejným pohledem na svět – nebo dokonce někdo ještě radikálnější.
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